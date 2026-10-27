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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۹

فرماندار دشتی: شهرداران اقدامات دولت و نظام را منعکس کنند

فرماندار دشتی: شهرداران اقدامات دولت و نظام را منعکس کنند

بوشهر- فرماندار دشتی گفت: شهرداران باید دستاوردها و اقدامات نظام و دولت را به‌صورت مطلوب و مؤثر برای مردم تبیین کنند تا زمینه تقویت امیدآفرینی در جامعه فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر سه شنبه در نشست با شهرداران شهرستان دشتی، ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته در حوزه مدیریت شهری، اظهار کرد: تکریم ارباب‌رجوع، برخورد مناسب با شهروندان و برخورداری از سعه صدر در پاسخگویی به مطالبات مردم باید در اولویت کاری شهرداران قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر روند اجرای پروژه‌های عمرانی افزود: شهرداران باید گزارش پیشرفت فیزیکی و وضعیت پروژه‌های عمرانی شهرها را به‌صورت ماهانه ارائه کنند تا روند اجرای طرح‌ها به‌طور مستمر بررسی و موانع احتمالی در مسیر تکمیل آن‌ها برطرف شود.

فرماندار دشتی با اشاره به تأکید دولت چهاردهم بر توسعه خدمات غیرحضوری و کاهش مراجعات مردم به دستگاه‌های اجرایی بیان کرد: انتظار می‌رود شهرداران با اهتمام ویژه به توسعه خدمات الکترونیک و غیرحضوری، زمینه تسهیل امور شهروندان و افزایش رضایتمندی عمومی را فراهم کنند.

مقاتلی همچنین بر ضرورت پرداخت سهم شهرداری‌ها به کتابخانه‌های عمومی تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت کارشناسان خبره و متخصص برای بررسی مسائل و پیگیری امور شهری ضروری است و باید با بهره‌گیری از نظرات کارشناسی، از دوباره‌کاری و اتلاف منابع جلوگیری شود.

وی با تأکید بر لزوم مشارکت شهرداری‌ها در اجرای طرح‌های عام‌المنفعه شهرستان افزود: حمایت از پروژه‌هایی که منافع عمومی را تأمین می‌کنند، باید مورد توجه مدیریت شهری قرار گیرد و شهرداران در حد ظرفیت‌ها و امکانات قانونی خود برای پیشبرد این طرح‌ها همکاری کنند.

فرماندار دشتی توسعه پایش تصویری در شهرها را از موضوعات مهم در ارتقای امنیت و مدیریت شهری دانست و بر پیگیری جدی این موضوع تأکید کرد.

مقاتلی همچنین با اشاره به ضرورت رعایت منافع عمومی در اجرای طرح‌های تفکیک و تعریض معابر اظهار کرد: تصمیم‌گیری و اجرای این طرح‌ها باید با در نظر گرفتن مصالح عمومی، ضوابط قانونی و نیازهای شهروندان انجام شود.

وی بیمه آتش‌سوزی بی‌نام در شهرها را اقدامی مهم برای کاهش خسارت‌های احتمالی و حمایت از شهروندان دانست و بر ضرورت پیگیری جدی آن از سوی شهرداران تأکید کرد.

کد مطلب 6991762

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