حکیمه وقاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت‌های گروه تصویرسازان حوزه هنری خراسان شمالی اظهار کرد: این گروه با تولید داستان‌های مصور از زندگی و رشادت‌های شهدا، گام تازه‌ای در انتقال مفاهیم تاریخی و فرهنگی به نسل نوجوان و جوان برداشته است.

وی افزود: ما با بهره‌گیری از ظرفیت هنر کمیک و داستان مصور، تولید آثاری با محوریت زندگی، شخصیت و رشادت‌های شهدا را دنبال می‌کنیم؛ آثاری که با تکیه بر روایت تصویری، زمینه آشنایی نسل جدید با ابعاد انسانی و حماسی زندگی این قهرمانان را فراهم می‌کنند.

این مسئول فرهنگی در ادامه به جدیدترین اقدامات این گروه اشاره کرد و گفت: تولید کمیک شهید حسین کمالی، از شهدای ناو دنا، از هنرمندی محمود منصورخانی، هنرمند استان، به پایان رسیده است. همچنین تولید داستان مصوری با محوریت دادستان شهید علی‌اکبر حسین‌زاده در جریان آماده‌سازی است.

وقاری در تشریح جزئیات این اثر تصریح کرد: شهید حسین‌زاده، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اسفراین، در جریان اغتشاشات دی‌ماه ۱۴۰۴ و هنگام حضور شجاعانه در خط مقدم دفاع از امنیت عمومی و صیانت از مقدسات، هدف هجوم عناصر آشوبگر قرار گرفت و مظلومانه به مقام رفیع شهادت نائل آمد. فرآیند جمع‌آوری خاطرات این شهید بزرگوار توسط خانم محدثه جوان و تصویرسازی آن توسط سجاد گریوانی در حال انجام است. علاوه بر این، روایت تصویری شهدای جنگ رمضان و جنگ دوازده‌روزه نیز در برنامه‌های پیش‌روی این گروه قرار دارد.

وی با اشاره به فرآیند تولید این آثار خاطرنشان کرد: فرآیند تولید با همکاری دفتر ادبیات پایداری و گروه تصویرسازان انجام می‌شود. در این مسیر، محققان ادبیات پایداری با گردآوری اطلاعات و مستندات مربوط به زندگی شهدا از طریق گفت‌وگو با افراد مطلع، زمینه لازم برای شکل‌گیری روایت داستانی را فراهم می‌کنند و محتوای پژوهشی را در اختیار هنرمندان قرار می‌دهند تا در قالب داستان مصور بازآفرینی شود.

وقاری درباره جذابیت این قالب هنری برای نسل جوان گفت: کمیک یا داستان مصور، با بهره‌گیری از توالی تصاویر و عناصر داستانی، امکان بازنمایی رویدادهای تاریخی و شخصیت‌های تأثیرگذار را در قالبی جذاب و قابل‌فهم فراهم می‌کند. این ویژگی، هنر کمیک را به بستری مناسب برای برقراری ارتباط با مخاطبان نوجوان و جوان و انتقال مفاهیم ارزشمند فرهنگی و تاریخی تبدیل کرده است.

مسئول واحد فرهنگ و مطالعات پایداری خراسان شمالی در پایان با اشاره به برنامه‌های آموزشی این گروه اظهار کرد: در کنار تولید آثار، کارگاه‌ها و نشست‌های هفتگی تصویرسازان با هدف بررسی و رفع اشکالات آثار در حال تولید، آشنایی با نمونه‌های روز کمیک در ایران و جهان و ارتقای کیفیت هنری و محتوایی تولیدات برگزار می‌شود. همچنین برگزاری نشست‌های تخصصی ماهانه با حضور استاد اکبری در برنامه این گروه قرار دارد؛ نشست‌هایی که با هدف بهبود فرآیند تولید، تبادل تجربه و تقویت توانمندی‌های هنرمندان فعال در حوزه کمیک پیش‌بینی شده است. تداوم این روند، فرصتی برای بازخوانی زندگی شهدا در قالب‌های هنری متناسب با ذائقه نسل جدید فراهم می‌کند.