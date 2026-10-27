به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اکبر اجاق‌نژاد بعدازظهر سه شنبه در دیدار با جمعی از هنرمندان و پیشکسوتان عکاسی کشور، ضمن خیرمقدم به حاضران در مسجد مقدس جمکران اظهار کرد: برگزاری چنین نشست‌هایی فرصتی برای آشنایی متقابل، شنیدن دیدگاه‌های هنرمندان و بهره‌گیری از پیشنهادها و انتقادهای آنان است.



وی با بیان اینکه هدف از این دیدارها صرفاً تعریف و تمجید از یکدیگر نیست، افزود: باید فضایی فراهم شود تا افراد بتوانند در کنار بیان نقاط قوت، کاستی‌ها و اشکالات را نیز صریح و سازنده مطرح کنند، چراکه پذیرش نقد و توجه به نقاط ضعف، زمینه اصلاح و پیشرفت را فراهم می‌کند.



حجت الاسلام اجاق‌نژاد با اشاره به اهمیت گفت‌وگوهای صادقانه و سازنده در جمع‌های فرهنگی و هنری ادامه داد: در آموزه‌های امام صادق(ع) نیز بر ارزش چنین نشست‌هایی تأکید شده است و نقل شده که حضرت آرزو کردند در مجلسی حضور داشته باشند که افراد در آن به بررسی مسائل خود بپردازند و درباره نقاط قوت و ضعف با یکدیگر گفت‌وگو کنند.



وی تصریح کرد: اهمیت این نگاه در آن است که نقد و ارزیابی، هنگامی ارزشمند خواهد بود که با هدف اصلاح، ارتقای کیفیت فعالیت‌ها و حرکت به سوی پیشرفت انجام شود و افراد نیز آمادگی شنیدن دیدگاه‌های متفاوت را داشته باشند.



پذیرش ضعف‌ها، مقدمه پیشرفت است



تولیت آستان مقدس مسجد جمکران با اشاره به ضرورت ارزیابی عملکردها در عرصه‌های مختلف بیان کرد: اگر بپذیریم که در برخی زمینه‌ها متناسب با شأن و ظرفیت‌های جمهوری اسلامی عمل نکرده‌ایم، می‌توانیم برای جبران کاستی‌ها اقدام کنیم، اما اگر همواره تصور کنیم عملکرد ما بی‌نقص است، زمینه پیشرفت و اصلاح را از بین می‌بریم.



وی با اشاره به تجربه‌های موجود در عرصه هنر عکاسی در کشورهای مختلف افزود: در نقاط گوناگون جهان، آثار هنری ارزشمند و قابل‌توجهی تولید می‌شود و توجه به این تجربه‌ها می‌تواند زمینه شناخت ظرفیت‌های این هنر را فراهم کند.



حجت الاسلام اجاق‌نژاد با بیان اینکه هنر عکاسی را نمی‌توان صرفاً در چارچوب دیدگاه‌ها و گرایش‌های افراد ارزیابی کرد، اظهار کرد: کیفیت و ارزش هنری یک اثر، موضوعی است که باید به‌طور مستقل مورد توجه قرار گیرد و شناخت آثار مختلف می‌تواند به درک بهتر ظرفیت‌های این حوزه کمک کند.



وی با اشاره به اهمیت تبیین در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی خاطرنشان کرد: تبیین زمانی می‌تواند به هدف خود نزدیک شود که با شناخت کاستی‌ها و تلاش برای ارتقای کیفیت همراه باشد و نتوان صرفاً با بیان مطالب، بدون توجه به نقاط ضعف، از تحقق این هدف سخن گفت.



عکاس باید لحظه ماندگار را پیدا کند



تولیت آستان مقدس مسجد جمکران در ادامه با اشاره به برداشت‌های شخصی خود از هنر عکاسی گفت: اگرچه خودم در این رشته فعالیت حرفه‌ای نداشته‌ام، اما درباره شیوه کار عکاسان و چگونگی انتخاب سوژه و زمان ثبت تصویر تأمل کرده‌ام و تلاش داشته‌ام موقعیت را از نگاه یک عکاس ببینم.



وی افزود: گاهی با قرار دادن خود در جایگاه عکاسی که در یک مراسم یا رویداد مهم حضور دارد، این پرسش را مطرح کرده‌ام که اگر قرار بود من تصویری ثبت کنم، کدام صحنه و کدام لحظه را انتخاب می‌کردم و چه چیزی می‌توانست بیشترین ارزش را برای ثبت در قاب دوربین داشته باشد.



حجت الاسلام اجاق‌نژاد با تأکید بر اهمیت انتخاب زمان مناسب برای عکاسی بیان کرد: به این نتیجه رسیده‌ام که یکی از نخستین و مهم‌ترین مراحل عکاسی، یافتن لحظه مناسب است، زیرا عکاس باید از میان موقعیت‌های متعدد، آن لحظه‌ای را تشخیص دهد که قابلیت ماندگاری بیشتری دارد.



وی با اشاره به تغییر حالت چهره افراد در موقعیت‌های مختلف اظهار کرد: حالات چهره همواره یکسان نیست و تغییرات ظریف در حالت ابروها، لب‌ها و دیگر اجزای صورت می‌تواند معنا و جلوه متفاوتی ایجاد کند، ازاین‌رو عکاس باید بتواند این تغییرات را به‌درستی تشخیص دهد و زمان مناسب برای ثبت تصویر را انتخاب کند.



وی ادامه داد: همه لحظه‌ها ارزش یکسانی برای ثبت و ماندگاری ندارند و هنر عکاس در این است که از میان لحظه‌های گذرا، تصویری را انتخاب کند که بتواند در گذر زمان همچنان معنا و اهمیت خود را حفظ کند.



ثبت تصویر به شناخت دقیق لحظه نیاز دارد



تولیت آستان مقدس مسجد جمکران با بیان اینکه توجه به جزئیات می‌تواند در شناخت لحظه مناسب برای عکاسی مؤثر باشد، اظهار کرد: عکاس برای ثبت تصویری ماندگار باید با دقت به موقعیت نگاه کند و از میان حالت‌های مختلف، آن لحظه‌ای را برگزیند که بیشترین قابلیت ثبت و بازنمایی را دارد.



وی در پایان با قدردانی از هنرمندان حاضر در این دیدار و افرادی که در حوزه عکاسی فعالیت می‌کنند، بر اهمیت شناخت متقابل، گفت‌وگو، نقد سازنده و توجه به ظرفیت‌های هنر برای ارتقای کیفیت فعالیت‌های فرهنگی و هنری تأکید کرد.