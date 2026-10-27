به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم مهربان بعدازظهر سه شنبه در نشست شورای اداری این اداره‌کل با اشاره به نقش ورزش در تقویت نشاط اجتماعی و غرور ملی اظهار کرد: ورزش از ظرفیت بالایی برای ایجاد شادابی، افزایش انگیزه و تقویت همبستگی اجتماعی برخوردار است و موفقیت ورزشکاران ایرانی در عرصه‌های بین‌المللی می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر روحیه جامعه داشته باشد.

وی با اشاره به افتخارآفرینی تیم‌های ملی کشتی ایران در رقابت‌های جهانی افزود: موفقیت ورزشکاران کشور نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی هدفمند، تلاش مستمر و مدیریت صحیح می‌تواند زمینه‌ساز دستیابی به نتایج مطلوب در عرصه‌های مختلف ورزشی باشد.

موفقیت‌های ورزش کشور نتیجه برنامه‌ریزی و تلاش است

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان گیلان با اشاره به عملکرد وزارت ورزش و جوانان و رویکرد احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، اظهار کرد: با وجود محدودیت‌ها و دشواری‌های ناشی از شرایط جنگی و مشکلات ایجادشده در روند برگزاری اردوهای آماده‌سازی، اعزام تیم‌ها و برگزاری مسابقات، ورزش کشور در بازی‌های آسیایی ناگویا به دستاوردهای قابل توجهی دست یافت.

مهربان ادامه داد: در این رقابت‌ها، علاوه بر بهبود کیفیت مدال‌های کسب‌شده، جایگاه ایران در مجموع مدال‌ها نیز نسبت به دوره گذشته یک پله ارتقا یافت که این موضوع بیانگر تلاش و برنامه‌ریزی در سطوح مختلف مدیریت ورزش کشور است.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت چارچوب‌های اداری و مسئولیت‌های سازمانی تصریح کرد: اظهارنظر درباره مسائل تخصصی ورزش باید مبتنی بر آگاهی، شناخت و اطلاعات دقیق باشد و افراد نیز لازم است در بیان دیدگاه‌ها و انتقادات، حدود مسئولیت‌ها و اختیارات خود را رعایت کنند.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان گیلان با اشاره به حضور یک وزیر گیلانی در رأس وزارت ورزش و جوانان گفت: حفظ شأن و جایگاه این وزارتخانه و توجه به عملکرد مجموعه مدیریتی آن از اهمیت برخوردار است و نقدها نیز باید منصفانه، مسئولانه و به دور از حاشیه‌سازی مطرح شوند.

مهربان با بیان اینکه کارکنان وزارت ورزش و جوانان مسئولیت خدمت به مردم و توسعه ورزش کشور را بر عهده دارند، خاطرنشان کرد: باید از فرصت خدمت برای پیشبرد اهداف ورزش استفاده کرد و اجازه نداد مسائل حاشیه‌ای، مجموعه را از انجام وظایف اصلی خود دور کند.

ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی ورزشی

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت پروژه‌های عمرانی حوزه ورزش، خواستار بررسی طرح‌های اجراشده و در دست اقدام طی دو سال گذشته شد و اظهار کرد: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و پیگیری اعتبارات مورد نیاز باید از اولویت‌های اداره‌کل ورزش و جوانان گیلان باشد.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان گیلان با اشاره به جایگاه رؤسای ادارات ورزش و جوانان شهرستان‌ها افزود: رؤسای شهرستانی به‌عنوان نمایندگان وزارت ورزش و جوانان در مناطق خود، باید از ظرفیت مدیریتی و تعامل با مسئولان محلی برای رفع مشکلات و توسعه امکانات ورزشی استفاده کنند.

وی همچنین بر ضرورت تعامل مؤثر دفتر فنی اداره‌کل با مسئولان شهرستان‌ها تأکید کرد و گفت: پیگیری مطالبات پیمانکاران در کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها و تلاش برای تأمین اعتبارات مورد نیاز پروژه‌های ورزشی باید با جدیت دنبال شود.

استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها برای توسعه ورزش گیلان

مهربان با اشاره به محدودیت امکانات ورزشی در برخی مناطق استان، استفاده از ظرفیت سایر دستگاه‌ها و نهادها را ضروری دانست و بیان کرد: در راستای توسعه زیرساخت‌های ورزشی با دانشگاه آزاد تفاهم‌نامه منعقد شده است و باید از ظرفیت نیروی دریایی و سایر مجموعه‌های دارای امکانات ورزشی نیز استفاده کرد.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت ساماندهی نحوه واگذاری سالن‌های ورزشی اظهار کرد: واگذاری این اماکن باید از مسیر قانونی و از طریق مزایده انجام شود تا منافع ورزش شهرستان‌ها و استان تأمین شود.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان گیلان با تأکید بر شفافیت در واگذاری اماکن ورزشی افزود: در این فرآیند باید از هرگونه رابطه‌گرایی پرهیز شود و تصمیم‌گیری‌ها بر اساس ضوابط، نیازهای واقعی و صلاحیت متقاضیان صورت گیرد.

وی ادامه داد: معرفی افراد و مجموعه‌ها برای بهره‌برداری از اماکن ورزشی باید بر مبنای معیارهای مشخص انجام شود و در این زمینه، شرایط و صلاحیت‌های حرفه‌ای افراد، از جمله سوابق قهرمانی ملی و بین‌المللی یا مربیگری در تیم‌های ملی، مورد توجه قرار گیرد.

لزوم نظارت بر نگهداری اماکن ورزشی و تعیین تکلیف مالکیت‌ها

مهربان با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر وضعیت اماکن ورزشی استان، خواستار توجه جدی به نظافت، نگهداری و حفظ استانداردهای بهره‌برداری از سالن‌ها شد.

وی با اشاره به مشکلات حقوقی و مالکیتی برخی اماکن ورزشی گیلان اظهار کرد: تعدادی از این اماکن همچنان با مسائل مربوط به اسناد مالکیت و اختلافات مرتبط با بنیاد مسکن و منابع طبیعی مواجه هستند که باید برای پیگیری قانونی و تعیین تکلیف آنها به واحدهای مربوطه ارجاع داده شوند.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان گیلان با اشاره به نقش ورزش در ایجاد شور و نشاط اجتماعی و تقویت غرور ملی، بر ضرورت صیانت از زیرساخت‌های ورزشی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود تأکید کرد.

لزوم ساماندهی وضعیت فنی استخرهای ورزشی

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از وضعیت فنی برخی استخرهای ورزشی استان گفت: بروز مشکلات فنی و خرابی تجهیزات، به‌ویژه در آستانه پایان قراردادهای بهره‌برداری، نیازمند بررسی دقیق و نظارت جدی‌تر است.

مهربان با اشاره به مشکلات مالی و فنی برخی استخرها افزود: برای رفع این مشکلات باید راهکارهای مؤثر و پایداری اتخاذ شود تا امکان نگهداری مناسب از تجهیزات و بهره‌برداری مطلوب از این مجموعه‌ها فراهم شود.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان گیلان در پایان با اشاره به برنامه واگذاری استخرها به بخش خصوصی، بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت این اماکن، نظارت بر عملکرد بهره‌برداران و اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت خدمات ورزشی در استان تأکید کرد.