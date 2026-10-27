به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران، نمایشگاه «جستجوی ایران» با زیرعنوان «در گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران» با توجه به جایگاه ملی گنجینه موزه در تاریخ هنر معاصر ایران، به تجربه‌های متفاوت هنرمندان از ایران می‌پردازد.

در بیانیه نمایشگاه آمده است: «نمی‌پرسیم کدام اثر ایرانی‌تر است؛ می‌پرسیم ایران چگونه موضوع دیدن و بازنمایی شده و چگونه در شیوه‌ دیدن و ساختن باقی مانده است. پرسش از هویت ایرانی در این نمایشگاه، از تجربه‌های متفاوت هنرمندان آغاز می‌شود؛ تجربه‌هایی که گاه به‌صراحت موضوع اثرند و گاه در شیوه بیان و ساخت آن نمود پیدا می‌کنند. تعلق به ایران می‌تواند با خاطره یک مکان، زندگی روزمره، مهاجرت یا احساس فقدان همراه باشد و در آثار هر هنرمند صورتی متفاوت پیدا کند.

«جستجوی ایران» از مخاطب دعوت می‌کند تصور خود از ایران را در مواجهه با آثار دوباره بیازماید. در این آثار، خاک گاه به ماده سازنده اثر تبدیل می‌شود، نوشتار به موضوع دیدن بدل می‌شود و اشیا رد زندگی و خاطره انسان را حفظ می‌کنند. حضور نشانه‌های آشنا، معنای اثر را از پیش تعیین نمی‌کند و نبودن آنها نیز لزوماً به معنای گسستن از تجربه ایران نیست.

هفت بخش نمایشگاه، هر یک با یک پرسش، مسیرهایی موازی برای خواندن آثار پیش روی مخاطب می‌گذارند. این مسیرها از ترتیب متوالی دوره‌های تاریخ هنر پیروی نمی‌کنند؛ ارتباط دیداری و مفهومی آثار با یکدیگر، امکان مواجهه با خوانش‌های متفاوت را فراهم می‌کند. در این نگاه، هیچ منظره، چهره یا نقش‌مایه‌ای به‌تنهایی نماینده تجربه ایران نیست.»

در این نمایشگاه بیش از صد اثر از مجموعه هنر مدرن ایرانی با آثار از هنرمندانی همچون سهراب سپهری، پرویز کلانتری، پرویز تناولی، حسین زنده رودی، فرح اصولی، رضا مافی، محمد احصایی، بهمن محصص و دیگران به نمایش در می آید و بازدید از آن از روز یکشنبه ۱۰ آبان‌ تا نیمه آذر برای عموم فراهم است.