انتقاد امام جمعه بوشهر از عدم اجرای مصوبه منطقه ویژه علم و فناوری

به گزارش حبرنگار مهر ، آیت‌الله صفایی غلامعلی بوشهری، عصر سه شنبه در نشست شورای آموزش عالی استان بوشهر، با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به دانشگاه و نظام آموزش عالی اظهار کرد: بزرگ‌ترین ثروت هر کشور، انسان‌های فرهیخته و توانمند آن هستند و سرمایه‌گذاری بر انسان و ارتقای ارزش‌های انسانی، زمینه‌ساز افزایش قدرت ملی و اقتدار بین‌المللی خواهد بود.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه این انسان‌ها هستند که منابع طبیعی و ظرفیت‌های سرزمینی را به ثروت تبدیل می‌کنند، افزود: منابع نفت، گاز، پتروشیمی و دیگر ظرفیت‌های طبیعی به‌تنهایی نمی‌توانند اقتدار پایدار برای یک کشور ایجاد کنند؛ بلکه این دانش، فناوری و توانمندی انسان‌های بزرگ است که ارزش واقعی منابع را آشکار می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با اشاره به تفاوت نگاه نظام فکری الهی و انسانی با رویکردهای مبتنی بر سلطه و منافع مادی تصریح کرد: در منظومه فکری اسلام، انسان اصالت دارد و سایر امکانات و ظرفیت‌ها باید در خدمت تعالی او قرار گیرند؛ اما در نظام‌های سلطه‌گر، انسان گاه به ابزاری برای دستیابی به منابع و قدرت تبدیل می‌شود.

آیت‌الله صفایی بوشهری ادامه داد: کرامت انسانی باید محور برنامه‌ریزی‌های فرهنگی، علمی و اقتصادی باشد و کشور برای بهره‌گیری از استعدادهای جوانان خود، زمینه رشد علمی و فناورانه آنان را فراهم کند.

دانشگاه باید از آموزش صرف به تولید ثروت و قدرت برسد

وی دانشگاه را مرکز تولید قدرت ملی و اقتدار بین‌المللی دانست و گفت: نگاه به دانشگاه نباید صرفاً به تربیت دانش‌آموخته یا تولید یک محصول فیزیکی محدود شود؛ بلکه دانشگاه باید انسان‌های بزرگی تربیت کند که بتوانند در عرصه‌های علمی، فناوری، اقتصادی و حتی تحولات جهانی اثرگذار باشند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با تأکید بر ضرورت تقویت پژوهش و فناوری در دانشگاه‌ها افزود: باید مسیری طراحی شود که آموزش به پژوهش، پژوهش به تولید علم، تولید علم به فناوری و محصولات فناورانه و در نهایت به بازارسازی، ثروت‌آفرینی و افزایش قدرت کشور منتهی شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی ایران خاطرنشان کرد: گاهی لازم نیست همه محصولات به‌صورت فیزیکی در داخل تولید شوند؛ بلکه دستیابی به دانش تخصصی و عرضه فرآورده‌های علمی و فناوری در بازارهای جهانی نیز می‌تواند زمینه‌ساز تولید ثروت باشد.

آیت‌الله صفایی بوشهری با بیان اینکه دانشگاه‌ها باید در همه حوزه‌های دانشی به مرجعیت علمی برسند، گفت: سرمایه‌گذاری در دانشگاه، سرمایه‌گذاری در تولید انسان‌های توانمند و اثرگذار است و نتایج آن در افزایش قدرت ملی و حضور مؤثر کشور در نظم آینده جهان نمایان خواهد شد.

زیرساخت‌های دانشگاهی بوشهر نیازمند آسیب‌شناسی است

وی با اشاره به وضعیت آموزش عالی در استان بوشهر اظهار کرد: زیرساخت‌ها و امکانات حمایتی آموزش عالی استان در سطح متوسط رو به پایین قرار دارد و لازم است وضعیت دانشگاه‌ها به‌صورت دقیق آسیب‌شناسی شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با اشاره به برخی مشکلات موجود در مراکز آموزش عالی استان افزود: بنیاد نخبگان با مشکلاتی در حوزه خوابگاه و معارضان مواجه است، ساختمان دانشگاه پیام نور نیازمند توجه از نظر استانداردها و فرسودگی است و دانشگاه آزاد نیز با گستردگی جغرافیایی و هزینه‌های مدیریتی مواجه شده است.

وی با تأکید بر اینکه این بررسی باید همه مراکز آموزش عالی استان را دربر بگیرد، تصریح کرد: دانشگاه خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، پیام نور، دانشگاه جامع علمی‌کاربردی، دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای و دانشگاه امام خامنه‌ای باید از نظر زیرساخت‌ها، امکانات، ظرفیت‌های پژوهشی و نیازهای توسعه‌ای مورد بررسی قرار گیرند.

آیت‌الله صفایی بوشهری پیشنهاد کرد برای هر یک از دانشگاه‌ها، برنامه‌ای بلندمدت با افق توسعه مشخص تدوین شود و گفت: باید از هم‌اکنون برای رسیدن به زیرساخت‌های دانشگاهی در تراز بین‌المللی برنامه‌ریزی کنیم و هدف‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای باشد که دانشگاه‌های استان در آینده به مراکزی ممتاز در سطح کشور و جهان تبدیل شوند.

وی افزود: یکی از خطرات جدی در مدیریت علمی، کوتاه‌نگری و کوچک‌دیدن ظرفیت‌هاست؛ نباید صرفاً به دلیل دشواری‌های موجود، از هدف‌گذاری‌های بزرگ برای دانشگاه‌های استان صرف‌نظر کنیم.

بوشهر مشکل مالی ندارد؛ باید اعتبار جذب کرد

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با تأکید بر ضرورت تأمین منابع مالی مورد نیاز دانشگاه‌ها گفت: این‌گونه نیست که اعتبارات بدون برنامه‌ریزی فراهم شوند؛ باید مدیریت جذب منابع، طراحی طرح‌های قابل اجرا و پیگیری تأمین اعتبارات به‌صورت جدی دنبال شود.

وی با اشاره به ظرفیت اقتصادی استان بوشهر اظهار کرد: این استان از ظرفیت‌های مالی و اقتصادی قابل‌توجهی برخوردار است و در برخی مقاطع، درآمد حاصل از ارزش افزوده آن می‌تواند از بودجه جاری برخی استان‌های دیگر بیشتر باشد؛ بنابراین باید این ظرفیت‌ها را برای توسعه زیرساخت‌های علمی و دانشگاهی به کار گرفت.

آیت‌الله صفایی بوشهری با تأکید بر اینکه توسعه آموزش باید در اولویت برنامه‌ریزی قرار گیرد، افزود: اگر در شهری مدارس و دانشگاه‌های زیبا، مجهز و استاندارد وجود داشته باشد، می‌توان آن را نشانه‌ای از توجه به آینده و ظرفیت تمدن‌سازی آن شهر دانست؛ در مقابل، برخورداری از مراکز اقتصادی بزرگ در کنار ضعف مدارس و دانشگاه‌ها، می‌تواند نشانه وجود مشکلات اساسی در مسیر توسعه باشد.

وی با بیان خاطره‌ای از بازدید خود از یکی از روستاهای استان بوشهر گفت: در جریان این بازدید، ساختمانی را مشاهده کردم که از نظر معماری و کیفیت ساخت، شاخص بود. پس از نزدیک‌شدن به آن مشخص شد که ساختمان، مدرسه ابتدایی روستاست. این موضوع نشان می‌دهد که توجه به مدرسه و علم، نشانه اهمیت‌دادن به آینده جامعه است.

رشد علمی نباید متوقف کمبود امکانات شود

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با اشاره به نسبت میان رشد علمی و امکانات زیرساختی بیان کرد: در طول تاریخ، رشد علم و فناوری همواره از امکانات موجود پیشی گرفته است و دانشمندان در شرایط مختلف، با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های در دسترس، مسیر پیشرفت را ادامه داده‌اند.

وی ادامه داد: البته مطلوب آن است که زیرساخت‌ها متناسب با سطح فعالیت‌های علمی و فناورانه توسعه یابند و حتی از آن پیشی بگیرند؛ ازاین‌رو، دانشگاه‌های استان باید برای رسیدن به سطح مناسبی از امکانات آموزشی، آزمایشگاهی، پژوهشی و حمایتی برنامه‌ریزی کنند.

آیت‌الله صفایی بوشهری با تأکید بر اینکه کمبود امکانات نباید بهانه‌ای برای توقف پیشرفت باشد، گفت: مدیریت صحیح، استفاده هماهنگ از منابع موجود برای تحقق اهداف است؛ بااین‌حال، باید برای رفع کمبودها و ایجاد تناسب میان زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها تلاش جدی صورت گیرد.

وی با اشاره به موانع احتمالی در این مسیر افزود: فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها از یک سو و نگاه‌های غیرتوسعه‌ای به جایگاه دانشگاه از سوی دیگر می‌توانند مانع پیشرفت شوند؛ ازاین‌رو، حمایت از دانشگاه و تقویت زیرساخت‌های علمی باید در اولویت برنامه‌های استان قرار گیرد.

منطقه ویژه علم و فناوری بوشهر؛ مصوبه‌ای که روی زمین مانده است

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای آینده علمی استان اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم، چگونگی تبدیل ظرفیت‌های علمی و فناوری به محصولات دانش‌بنیان، ایجاد بازار برای این محصولات و تبدیل آن‌ها به ثروت و قدرت است؛ موضوعی که باید با مشارکت دانشگاه‌ها و مدیران استان به‌صورت جدی بررسی شود.

وی با اشاره به سابقه طرح منطقه ویژه علم و فناوری بوشهر گفت: پیش از تصویب منطقه آزاد تجاری، پیگیری‌هایی برای تبدیل بوشهر به منطقه ویژه علم و فناوری کشور انجام دادم و این موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد.

آیت‌الله صفایی بوشهری افزود: در آن مقطع، استان‌های مختلفی برای این موضوع مطرح بودند، اما با پیگیری‌های صورت‌گرفته، بوشهر نیز در شمار مناطق مصوب قرار گرفت.

وی با انتقاد از روند اجرای این مصوبه تصریح کرد: از زمان تصویب منطقه ویژه علم و فناوری بوشهر دست‌کم هفت سال گذشته است، اما در این مدت حتی به اندازه یک وجب نیز در این زمینه کار نشده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با تأکید بر ضرورت خروج این طرح از وضعیت موجود خاطرنشان کرد: باید مشخص شود که برای توسعه علم و فناوری در استان چه اقداماتی لازم است و چگونه می‌توان ظرفیت دانشگاه‌ها را به تولید دانش، فناوری، محصول و ثروت پیوند داد.

ضرورت تقویت آموزش‌وپرورش برای ساخت دانشگاه‌های توانمند

وی با اشاره به پیوند میان آموزش عمومی و آموزش عالی گفت: تقویت دانشگاه‌ها بدون توجه به آموزش‌وپرورش امکان‌پذیر نیست و برای داشتن دانشگاه‌های قوی، باید مدارس و نظام آموزش عمومی نیز از کیفیت مناسبی برخوردار باشند.

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به پایین‌بودن میانگین معدل دانش‌آموزان استان، بر ضرورت بررسی وضعیت آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش در مدارس تأکید کرد و افزود: توسعه علمی باید از دوره ابتدایی آغاز شود و تا آموزش عالی ادامه یابد.

وی همچنین از ضرورت فعال‌شدن ظرفیت‌های علمی و مدیریتی استان سخن گفت و اظهار کرد: شورای مدیریت علم استان که با حضور جمعی از شخصیت‌های علمی و صاحب‌نظران تشکیل شده، می‌تواند در طراحی مسیر توسعه علمی بوشهر نقش مؤثری ایفا کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با تأکید بر اینکه توسعه علمی نباید به دوره مسئولیت مدیران محدود شود، گفت: رؤسای دانشگاه‌ها ممکن است در دوره‌های مختلف تغییر کنند، اما برنامه توسعه علمی استان باید فراتر از اشخاص و مسئولیت‌های مقطعی تدوین شود تا مسیر پیشرفت با تغییر مدیران متوقف نشود.

آیت‌الله صفایی بوشهری در پایان بر ضرورت تدوین برنامه‌ای جامع برای ارتقای زیرساخت‌های دانشگاهی، توسعه پژوهش و فناوری، حمایت از نخبگان و تبدیل دستاوردهای علمی به ثروت و قدرت تأکید کرد و خواستار هدف‌گذاری بلندمدت برای قرارگرفتن دانشگاه‌های استان بوشهر در تراز بین‌المللی شد.