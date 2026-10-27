تأمین پایدار انرژی صنایع و بخش کشاورزی قم در زمستان بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله ابراهیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی در نشست کارگروه تخصصی مدیریت بهینه مصرف انرژی در بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی استان قم حضور یافت.

این نشست به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم در سالن جلسات امام علی (ع) معاونت اقتصادی استانداری برگزار شد و در این نشست وضعیت تأمین انرژی و سوخت صنایع و واحدهای تولیدی در فصل زمستان بررسی شد.

مدیریت بهینه مصرف انرژی و اتخاذ تمهیدات لازم برای پیشگیری از اختلال در فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی نیز از دیگر محورهای این جلسه بود.

در این نشست احمدرضا سمیعی‌نسب، مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری، هادی روشن، دبیر قرارگاه بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی استان، وحید کریمی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم و جمعی از مدیران دستگاه‌های مرتبط حضور داشتند.

ابراهیمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم، بر ضرورت تأمین پایدار انرژی و سوخت مورد نیاز بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی در زمستان تأکید کرد و خواستار هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای جلوگیری از اختلال در فعالیت واحدهای تولیدی و کشاورزی شد.