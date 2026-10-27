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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۴۲

تأمین پایدار انرژی صنایع و بخش کشاورزی قم در زمستان بررسی شد

تأمین پایدار انرژی صنایع و بخش کشاورزی قم در زمستان بررسی شد

قم- معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با تأکید بر ضرورت پایداری تأمین انرژی در فصل زمستان، خواستار هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای جلوگیری از اختلال در فعالیت واحدهای مختلف تولیدی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله ابراهیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی در نشست کارگروه تخصصی مدیریت بهینه مصرف انرژی در بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی استان قم حضور یافت.

این نشست به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم در سالن جلسات امام علی (ع) معاونت اقتصادی استانداری برگزار شد و در این نشست وضعیت تأمین انرژی و سوخت صنایع و واحدهای تولیدی در فصل زمستان بررسی شد.

مدیریت بهینه مصرف انرژی و اتخاذ تمهیدات لازم برای پیشگیری از اختلال در فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی نیز از دیگر محورهای این جلسه بود.

در این نشست احمدرضا سمیعی‌نسب، مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری، هادی روشن، دبیر قرارگاه بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی استان، وحید کریمی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم و جمعی از مدیران دستگاه‌های مرتبط حضور داشتند.

ابراهیمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم، بر ضرورت تأمین پایدار انرژی و سوخت مورد نیاز بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی در زمستان تأکید کرد و خواستار هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای جلوگیری از اختلال در فعالیت واحدهای تولیدی و کشاورزی شد.

کد مطلب 6991779

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