درمان ناباروری و خدمات ژنتیک در خدمت سلامت جامعه کارگری استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، علی عباس رئیس‌محمدی، ظهر سه شنبه در نشست هیئت اندیشه‌ورز استان مرکزی اظهار کرد: سلامت نیروی کار و برخورداری خانواده‌های کارگری از خدمات درمانی و حمایتی مناسب، از مؤلفه‌های مهم ارتقای کیفیت زندگی، افزایش رضایتمندی اجتماعی و تقویت پایداری فعالیت‌های تولیدی است.

وی افزود: جهاد دانشگاهی استان مرکزی با برخورداری از ظرفیت‌های تخصصی در حوزه درمان ناباروری، آزمایشگاه ژنتیک، مرکز مشاوره، آزمایشگاه تشخیص طبی و طب کار، آمادگی دارد در چارچوب همکاری‌های مشترک، از این توانمندی‌ها برای پاسخ‌گویی به نیازهای سلامت جامعه کارگری استفاده کند.

رئیس جهاد دانشگاهی استان مرکزی با اشاره به اهمیت حمایت از سلامت خانواده و جوانی جمعیت تصریح کرد: توسعه خدمات مرتبط با درمان ناباروری و فراهم‌سازی زمینه دسترسی مناسب‌تر خانواده‌ها به خدمات تخصصی، از جمله حوزه‌هایی است که می‌توان با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی آن را پیگیری کرد.

رئیس‌محمدی ادامه داد: بهره‌گیری از ظرفیت آزمایشگاه ژنتیک، خدمات تشخیص طبی، مشاوره و طب کار می‌تواند زمینه شناسایی بهتر نیازهای سلامت، تقویت مراقبت‌های مرتبط با سلامت شغلی و ارتقای سطح خدمات قابل ارائه به کارگران و خانواده‌های آنان را فراهم کند.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت تعامل میان دستگاه‌های مسئول، نهادهای حمایتی، تشکل‌های کارگری و واحدهای تولیدی گفت: شناسایی دقیق نیازهای جامعه کارگری و ایجاد ارتباط مؤثر میان مراکز ارائه‌دهنده خدمات و مجموعه‌های تولیدی، زمینه طراحی برنامه‌های کاربردی و هدفمند در حوزه سلامت و رفاه اجتماعی را فراهم می‌کند.

رئیس جهاد دانشگاهی استان مرکزی تاکید کرد: برای دستیابی به نتایج ملموس، لازم است زمینه‌های همکاری به‌صورت مشخص تعریف شود، مسئولیت هر یک از مجموعه‌ها تعیین و روند اجرای برنامه‌ها به‌طور مستمر پیگیری شود تا همکاری‌ها به ارائه خدمات مؤثر و تسهیل دسترسی جامعه کارگری به امکانات تخصصی منجر شود.

رئیس‌محمدی با اشاره به محورهای مطرح‌شده در نشست هیئت اندیشه‌ورز استان مرکزی افزود: توسعه همکاری در زمینه ارائه خدمات درمانی، حمایت از کارگران و خانواده‌های آنان و استفاده از ظرفیت نهادهای حمایتی و بنگاه‌های تولیدی، می‌تواند به بهبود رفاه اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی این قشر کمک کند.

وی گفت: جهاد دانشگاهی استان مرکزی آمادگی دارد با توسعه تعاملات بین‌بخشی و استفاده هدفمند از توانمندی‌های تخصصی خود، در مسیر ارتقای سلامت عمومی، سلامت شغلی و حمایت از خانواده‌های کارگری مشارکت کند.