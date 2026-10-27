به گزارش خبرنگار مهر، نیلا رحیمی، ارغوان امیرخانلو و پارسا ذوالفقاری، سه پدل‌باز مستعد استان مازندران، به اردوی تیم ملی جوانان ایران دعوت شدند تا در کنار دیگر استعدادهای این رشته، شانس خود را برای حضور در رقابت‌های آسیایی محک بزنند.

دعوت دو ورزشکار دختر و یک ورزشکار پسر از مازندران به اردوی ملی، نشان‌دهنده ظرفیت‌های این استان در پرورش استعدادهای جوان در رشته پدل است؛ رشته‌ای که در سال‌های اخیر مورد توجه علاقه‌مندان به ورزش‌های راکتی قرار گرفته است.

تیم‌های ملی دختران و پسران جوان ایران خود را برای حضور در مسابقات پدل جوانان قهرمانی آسیا آماده می‌کنند. این رقابت‌ها قرار است از ۱۶ تا ۲۳ آبان‌ماه در جاکارتا، پایتخت اندونزی، برگزار شود و ورزشکاران در سه رده سنی زیر ۱۴، زیر ۱۶ و زیر ۱۸ سال به رقابت با حریفان آسیایی بپردازند.

در بخش دختران، تیم‌های ایران، استرالیا، اندونزی، ژاپن، فیلیپین و تایلند حضور دارند و در بخش پسران نیز ۱۷ کشور برای شرکت در این رویداد اعلام آمادگی کرده‌اند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، ارسلان محمدی و صحابه فرد هدایت تیم‌های پسران و دختران ایران را بر عهده دارند و حمید مبارکی و ایسان ابسالان به‌عنوان مربی، کادر فنی تیم‌های اعزامی را همراهی می‌کنند. محمد نقاشیان و سمیرا قدسی نیز سرپرستی کاروان ایران را بر عهده خواهند داشت.

کاروان پدل جوانان ایران قرار است ۱۳ آبان‌ماه تهران را به مقصد اندونزی ترک کند.

دعوت نیلا رحیمی، ارغوان امیرخانلو و پارسا ذوالفقاری به اردوی تیم ملی، فرصتی ارزشمند برای این ورزشکاران جوان به شمار می‌رود تا با حضور در فضای رقابتی سطح بالا، تجربه بیشتری کسب کنند و توانایی‌های خود را در مسیر رسیدن به ترکیب نهایی تیم ملی به نمایش بگذارند.

تداوم شناسایی و حمایت از استعدادهای نوجوان و جوان، در کنار توسعه زیرساخت‌ها و فراهم‌کردن فرصت‌های تمرینی و رقابتی، می‌تواند زمینه حضور مؤثرتر ورزشکاران مازندران را در رقابت‌های ملی و بین‌المللی این رشته فراهم کند.