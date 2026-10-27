  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۳۴

رستمی: راهیان نور رسانه‌ای پویا برای انتقال فرهنگ ایثار است

رستمی: راهیان نور رسانه‌ای پویا برای انتقال فرهنگ ایثار است

بجنورد- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی گفت: راهیان نور رسانه‌ای زنده و پویا برای انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جدید است.

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر رستمی بعدازظهر سه‌شنبه در جلسه پشتیبانی راهیان نور خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: راهیان نور رسانه‌ای زنده، پویا و تأثیرگذار برای انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جدید است.

وی افزود: یکی از مؤلفه‌های قدرت کشور در شرایط جنگی امروز، روحیه ایستادگی و مقاومت مردم است که باید با برنامه‌ریزی فرهنگی و استفاده از ظرفیت‌های مختلف تقویت شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی با اشاره به تلاش رسانه‌های خارجی برای کمرنگ‌کردن فرهنگ ایثار و شهادت تصریح کرد: باید از همه ظرفیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی، به‌ویژه اعزام نوجوانان و جوانان به مناطق عملیاتی دفاع مقدس، برای تقویت جریان معنوی و ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت بهره گرفت.

رستمی بیان کرد: هزینه‌کرد برای اعزام کاروان‌های راهیان نور، هزینه محسوب نمی‌شود، بلکه نوعی سرمایه‌گذاری فرهنگی برای نسل جدید و زمینه‌ساز آشنایی عمیق‌تر آنان با ارزش‌های دفاع مقدس است.

کد مطلب 6991785

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها