به گزارش خبرنگار مهر، طاهر رستمی بعدازظهر سه‌شنبه در جلسه پشتیبانی راهیان نور خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: راهیان نور رسانه‌ای زنده، پویا و تأثیرگذار برای انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جدید است.

وی افزود: یکی از مؤلفه‌های قدرت کشور در شرایط جنگی امروز، روحیه ایستادگی و مقاومت مردم است که باید با برنامه‌ریزی فرهنگی و استفاده از ظرفیت‌های مختلف تقویت شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی با اشاره به تلاش رسانه‌های خارجی برای کمرنگ‌کردن فرهنگ ایثار و شهادت تصریح کرد: باید از همه ظرفیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی، به‌ویژه اعزام نوجوانان و جوانان به مناطق عملیاتی دفاع مقدس، برای تقویت جریان معنوی و ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت بهره گرفت.

رستمی بیان کرد: هزینه‌کرد برای اعزام کاروان‌های راهیان نور، هزینه محسوب نمی‌شود، بلکه نوعی سرمایه‌گذاری فرهنگی برای نسل جدید و زمینه‌ساز آشنایی عمیق‌تر آنان با ارزش‌های دفاع مقدس است.