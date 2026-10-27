چهار استان معین تهران برای مدیریت شرایط اضطراری تعیین شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کلانتری، بعد از ظهر، سه‌شنبه، در همایش گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل دماوند، از تعیین چهار استان معین برای تهران در زمان آغاز جنگ رمضان خبر داد و بر ضرورت افزایش آمادگی برای مدیریت شرایط اضطراری و حفظ آرامش عمومی تأکید کرد.

کلانتری با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین سوخت اظهار کرد: پدافند غیرعامل با هدف حفظ پایداری خدمات حیاتی، افزایش تاب‌آوری جامعه و کاهش آثار تهدیدات و بحران‌ها، نقش مهمی در مدیریت شرایط اضطراری دارد.

وی تأمین و توزیع گندم در کارخانه‌های آرد را از دیگر اقدامات انجام‌شده برشمرد و افزود: پیش‌بینی نیازهای دارویی و تأمین شیرخشک نیز با هدف استمرار دسترسی مردم به اقلام ضروری و کاهش نگرانی‌های عمومی دنبال شده است.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری تهران، توسعه آموزش‌های تخصصی، تقویت زیرساخت‌ها و پیش‌بینی نیازهای اساسی مردم را از الزامات افزایش آمادگی در برابر تهدیدات دانست و تصریح کرد: با تغییر ماهیت تهدیدها، پدافند غیرعامل نیز از رویکردی محدود به مجموعه‌ای از اقدامات مدیریتی، زیرساختی، آموزشی و اجتماعی تبدیل شده است.

کلانتری با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فناورانه خاطرنشان کرد: دانشگاه‌ها، مراکز تخصصی و پژوهش‌های کاربردی می‌توانند در شناسایی و مقابله با تهدیدهای جدید نقش مؤثری داشته باشند و آموزش نیز باید به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری راهبردی مورد توجه قرار گیرد.

وی توسعه دانش تخصصی و تربیت نیروی انسانی متخصص را از دیگر الزامات این حوزه عنوان کرد و گفت: ۲۰ رشته در مقطع کارشناسی ارشد و چهار رشته در مقطع دکتری برای پدافند غیرعامل در نظر گرفته شده است که می‌تواند به گسترش پژوهش‌های کاربردی و تقویت رویکرد علمی در برنامه‌ریزی‌ها کمک کند.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری تهران در پایان، تاب‌آوری را از مهم‌ترین دستاوردهای پدافند غیرعامل دانست و تأکید کرد: آموزش مستمر، تقویت زیرساخت‌ها، پیش‌بینی نیازهای اساسی و افزایش آمادگی دستگاه‌های مسئول، زمینه حفظ پایداری خدمات و مدیریت بهتر شرایط بحرانی را فراهم می‌کند.