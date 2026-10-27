به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، سریال «سرخ و سیاه» به کارگردانی آیدا پناهنده، پس از نخستین نمایش جهانی در بخش مسابقه جشنواره بین‌المللی سریال کن (Canneseries)، اکنون در بخش آثار شاخص( Highlights) جشنواره بین‌المللی فیلم ژنو (GIFF) ۲۰۲۶ به نمایش درمی‌آید.

فستیوال بین‌المللی فیلم ژنو که از سال ۱۹۹۵ فعالیت خود را آغاز کرده‌است، یکی از نخستین رویدادهای جهانی است که تلویزیون را در برنامه خود گنجانده و امروز به عنوان یکی از پلتفرم‌های اصلی معرفی سریال‌های جدید در سوئیس شناخته می‌شود. حضور سریال‌ها در این جشنواره، فرصتی برای دیده شدن در یک بستر تخصصی و معتبر بین‌المللی است.

بخش Highlights جشنواره امسال ژنو، میزبان آثاری چون «Look Back» به کارگردانی کوره‌ئدا هیروکازو (فیلمساز ژاپنی برنده نخل طلا) و «California Avenue» ساخته هیو بلیک (سریال جدید BBC با بازی هلنا بونهام کارتر و بیل نای) و دیگر آثار شاخص فستیوال‌های معتبر جهانی است. «سرخ و سیاه» در این بخش در روز یکم نوامبر به نمایش درمی‌آید.

«سرخ و سیاه» یک درام تاریخی نوشته ارسلان امیری و آیدا پناهنده است که به تهیه‌کنندگی محمد یمینی و محسن خباز، محصول فیلیمو و با همکاری خانه تولید اثر، تولید شده و هر هفته در حال عرضه است.