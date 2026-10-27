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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۸

آیت‌الله صفایی بوشهری: ترویج نماز باید به تربیت انسان منجر شود

آیت‌الله صفایی بوشهری: ترویج نماز باید به تربیت انسان منجر شود

بوشهر- نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با تأکید بر نقش نماز در سلامت جامعه گفت: ترویج فرهنگ نماز باید با هدف تقویت معنویت، کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی و افزایش گرایش جوانان به این فریضه باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر سه شنبه در مراسم اجلاس نماز سپاه با تأکید بر نقش بنیادین نماز در تربیت انسان و سلامت جامعه گفت: نماز صرفاً یک ارتباط یک‌سویه از سوی انسان با خداوند نیست، بلکه ارتباطی دوسویه است که به میزان توجه و روی‌آوردن انسان به خداوند، زمینه توجه و عنایت الهی را نیز فراهم می‌کند.

امام جمعه بوشهر با اشاره به ابعاد عرفانی نماز اظهار کرد: اگر انسان حقیقت و معنای عرفانی نماز را درک کند، به زوایای ناشناخته‌ای از این فریضه الهی دست می‌یابد و حضور خداوند را در زندگی خود به‌روشنی احساس می‌کند.

وی با بیان اینکه نماز باید سرآغاز ارتباطی مستمر میان انسان و خداوند باشد، افزود: انسان نباید پس از اقامه نماز، خداوند را فراموش کند؛ زیرا تکثر و مشغولیت‌های زندگی ممکن است توجه انسان را از پروردگار دور سازد. ازاین‌رو، نمازهای روزانه و به‌ویژه نماز شب، زمینه تجدید و استمرار این ارتباط را فراهم می‌کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با اشاره به اینکه خداوند از انسان دور نیست، تصریح کرد: خداوند در پاسخ به بندگان خود فرموده است که هرگاه بندگانم درباره من از تو سؤال کردند، من نزدیک هستم و دعای دعاکننده را هنگامی که مرا می‌خواند، اجابت می‌کنم. این حقیقت نشان می‌دهد که نماز، هم توجه انسان به خداوند را تقویت می‌کند و هم زمینه بهره‌مندی از عنایت الهی را فراهم می‌سازد.

آیت‌الله صفایی بوشهری با تأکید بر آثار اجتماعی نماز بیان کرد: یکی از آثار و برکات نماز، بازداشتن انسان از فحشا و منکر است؛ بنابراین، هرگاه در جامعه‌ای با گسترش ناهنجاری‌ها و منکرات روبه‌رو شدیم، باید بررسی کنیم که نماز تا چه اندازه در آن جامعه مورد توجه قرار گرفته و جایگاه واقعی خود را حفظ کرده است.

وی ترویج و تعمیق فرهنگ نماز را ضرورتی اساسی دانست و خاطرنشان کرد: هر اندازه به اقامه نماز، ترویج آن و تعمیق معارف نماز توجه بیشتری شود، زمینه فاصله گرفتن جامعه از فساد و منکرات فراهم خواهد شد؛ چراکه فرهنگ‌سازی صحیح و عمیق، انسان‌ساز و جامعه‌ساز است و می‌تواند جامعه را به سمت سلامت فرهنگی و خدامحوری هدایت کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه هدف از ترویج نماز باید تربیت انسان الهی باشد، گفت: نباید صرفاً به برگزاری نماز توجه کنیم، بلکه باید به دنبال اقامه و ترویج نمازی باشیم که محصول آن، پرورش انسان الهی و رشد معنوی افراد باشد.

آیت‌الله صفایی بوشهری با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به نسل جوان اظهار داشت: باید برای گرایش بیشتر کودکان، نوجوانان و جوانان، اعم از دختران و پسران، به نماز تلاش جدی و مستمر صورت گیرد؛ زیرا دشمن تلاش می‌کند نماز را از این قشر مؤثر و ارزشمند بگیرد و زمینه گسترش فساد و فحشا را فراهم کند.

وی در پایان با قدردانی از فعالان عرصه ترویج نماز، بر ضرورت توجه هم‌زمان به کیفیت اقامه نماز و افزایش گرایش نسل جوان به این فریضه الهی تأکید کرد.

کد مطلب 6991794

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