به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر سه شنبه در مراسم اجلاس نماز سپاه با تأکید بر نقش بنیادین نماز در تربیت انسان و سلامت جامعه گفت: نماز صرفاً یک ارتباط یک‌سویه از سوی انسان با خداوند نیست، بلکه ارتباطی دوسویه است که به میزان توجه و روی‌آوردن انسان به خداوند، زمینه توجه و عنایت الهی را نیز فراهم می‌کند.

امام جمعه بوشهر با اشاره به ابعاد عرفانی نماز اظهار کرد: اگر انسان حقیقت و معنای عرفانی نماز را درک کند، به زوایای ناشناخته‌ای از این فریضه الهی دست می‌یابد و حضور خداوند را در زندگی خود به‌روشنی احساس می‌کند.

وی با بیان اینکه نماز باید سرآغاز ارتباطی مستمر میان انسان و خداوند باشد، افزود: انسان نباید پس از اقامه نماز، خداوند را فراموش کند؛ زیرا تکثر و مشغولیت‌های زندگی ممکن است توجه انسان را از پروردگار دور سازد. ازاین‌رو، نمازهای روزانه و به‌ویژه نماز شب، زمینه تجدید و استمرار این ارتباط را فراهم می‌کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با اشاره به اینکه خداوند از انسان دور نیست، تصریح کرد: خداوند در پاسخ به بندگان خود فرموده است که هرگاه بندگانم درباره من از تو سؤال کردند، من نزدیک هستم و دعای دعاکننده را هنگامی که مرا می‌خواند، اجابت می‌کنم. این حقیقت نشان می‌دهد که نماز، هم توجه انسان به خداوند را تقویت می‌کند و هم زمینه بهره‌مندی از عنایت الهی را فراهم می‌سازد.

آیت‌الله صفایی بوشهری با تأکید بر آثار اجتماعی نماز بیان کرد: یکی از آثار و برکات نماز، بازداشتن انسان از فحشا و منکر است؛ بنابراین، هرگاه در جامعه‌ای با گسترش ناهنجاری‌ها و منکرات روبه‌رو شدیم، باید بررسی کنیم که نماز تا چه اندازه در آن جامعه مورد توجه قرار گرفته و جایگاه واقعی خود را حفظ کرده است.

وی ترویج و تعمیق فرهنگ نماز را ضرورتی اساسی دانست و خاطرنشان کرد: هر اندازه به اقامه نماز، ترویج آن و تعمیق معارف نماز توجه بیشتری شود، زمینه فاصله گرفتن جامعه از فساد و منکرات فراهم خواهد شد؛ چراکه فرهنگ‌سازی صحیح و عمیق، انسان‌ساز و جامعه‌ساز است و می‌تواند جامعه را به سمت سلامت فرهنگی و خدامحوری هدایت کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه هدف از ترویج نماز باید تربیت انسان الهی باشد، گفت: نباید صرفاً به برگزاری نماز توجه کنیم، بلکه باید به دنبال اقامه و ترویج نمازی باشیم که محصول آن، پرورش انسان الهی و رشد معنوی افراد باشد.

آیت‌الله صفایی بوشهری با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به نسل جوان اظهار داشت: باید برای گرایش بیشتر کودکان، نوجوانان و جوانان، اعم از دختران و پسران، به نماز تلاش جدی و مستمر صورت گیرد؛ زیرا دشمن تلاش می‌کند نماز را از این قشر مؤثر و ارزشمند بگیرد و زمینه گسترش فساد و فحشا را فراهم کند.

وی در پایان با قدردانی از فعالان عرصه ترویج نماز، بر ضرورت توجه هم‌زمان به کیفیت اقامه نماز و افزایش گرایش نسل جوان به این فریضه الهی تأکید کرد.