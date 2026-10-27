دریافت 6 MB کد مطلب 6991796 https://mehrnews.com/x3ds3K ۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۵۴ کد مطلب 6991796 فیلم استان ها فیلم استان ها ۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۵۴ حضور اعضای تیم فوتبال دهه شصتیها درمدرسه امام خمینی(ره) شهر زاهدان گزارشی از حضور اعضای تیم فوتبال دهه شصتیها در مدرسه امام خمینی(ره) در شهر زاهدان را در این فیلم مشاهده نمایید. کپی شد مطالب مرتبط برگزاری فوتبال ستارگان دهه ۶۰ ایران با منتخب سیستان و بلوچستان کاروان «روایت مقاومت»؛ روایت وحدت، امنیت و ظرفیتهای سیستان و بلوچستان گامی تازه برای آینده دانشآموزان زاهدان با افتتاح مجتمع «رشد نوین» برچسبها شهر زاهدان سیستان و بلوچستان فوتبال ستارگان فوتبال ایران
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