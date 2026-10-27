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کد مطلب 6991796
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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۵۴

حضور اعضای تیم فوتبال دهه شصتی‌ها درمدرسه امام خمینی(ره) شهر زاهدان

حضور اعضای تیم فوتبال دهه شصتی‌ها درمدرسه امام خمینی(ره) شهر زاهدان

گزارشی از حضور اعضای تیم فوتبال دهه شصتی‌ها در مدرسه امام خمینی(ره) در شهر زاهدان را در این فیلم مشاهده نمایید.

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