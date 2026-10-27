عطایی: کلاهبرداری با ترفند پشتیبانی پوز در فاروج کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ حجت‌الله عطایی اظهار کرد: در پی مراجعه یکی از شهروندان و اعلام کلاهبرداری به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌ها نشان داد متهم با معرفی خود به‌عنوان مأمور پشتیبانی دستگاه کارت‌خوان بانکی با شاکی تماس گرفته و پس از جلب اعتماد وی و دریافت اطلاعات لازم برای ورود به همراه‌بانک، اقدام به برداشت وجه از حساب‌های او کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان فاروج با اشاره به اینکه کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات فنی، حساب مقصد را شناسایی کردند، تصریح کرد: پس از هماهنگی با مرجع قضایی، مبلغ برداشت‌شده به حساب مالباخته بازگردانده شد.

عطایی در پایان از شهروندان خواست اطلاعات بانکی و رمزهای ورود به همراه‌بانک خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند و در صورت مواجهه با موارد مشکوک، موضوع را از طریق مراجع انتظامی پیگیری کنند.