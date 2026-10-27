پایداری تأمین برق نقش مؤثری در توسعه اقتصادی و اشتغال منطقه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اله داد در جریان سفر به نیشابور اظهار کرد: مسئله اصلی صنعت برق در زمستان «محدودیت انرژی» ناشی از محدودیت سوخت نیروگاه‌هاست که با محدودیت چند ساعته در پیک مصرف تابستانی متفاوت بوده و می‌تواند موجب ضرورت انجام مدیریت مصرف در ساعات مختلف شبانه‌روز شود.

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) با تاکید بر ضرورت آمادگی کامل صنعت برق برای دوره سرد سال افزود: با توجه به احتمال محدودیت در تامین سوخت نیروگاه‌ها، سناریوهای مختلف مدیریت مصرف و تأمین برق در زمستان باید از هم‌اکنون طراحی و تمرین شود.

وی با اشاره به تفاوت شرایط تأمین برق در تابستان و زمستان اظهار کرد: در فصل سرد بار بخش کشاورزی و سرمایشی به حداقل می‌رسد و عمده مصرف مربوط به بخش‌های خانگی، صنعتی، تجاری، عمومی و اداری خواهد بود از این رو لازم است برای شرایط مختلف محدودیت انرژی برنامه مشخص داشته باشیم.

اله داد بر اولویت‌بندی بارهای حیاتی و مهم مصرف برق تأکید و بیان کرد: مراکز درمانی، امنیتی و سایر مراکز حساس و ضروری باید در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه ویژه قرار گیرند و برای سطوح مختلف محدودیت، سناریوهای عملیاتی از پیش، تعیین شده باشد.

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) همچنین مدیریت روشنایی‌های مازاد و سایر مصارف قابل‌کنترل را از ظرفیت‌های کاهش مصرف در دوره سرد دانست و گفت: صرفه‌جویی در مصرف برق به هر میزان به کاهش نیاز به سوخت نیروگاه‌ها کمک می‌کند.

وی ادامه داد: مدیریت مصرف یکی از مهم‌ترین راهکارهای عبور از دوره سرد است، تجربه و توان تخصصی کارکنان صنعت برق نشان داده است که با برنامه‌ریزی، آمادگی و تلاش مجموعه همکاران می‌توان شرایط دشوار را با موفقیت مدیریت کرد.

اله داد همچنین با اشاره به اهمیت تأمین انرژی مورد نیاز بخش‌های مولد و صنعتی، بر ضرورت پشتیبانی از فعالیت صنایع و فراهم‌سازی زیرساخت‌های مناسب برای پاسخگویی به نیازهای رو به رشد منطقه تأکید کرد و گفت: پایداری تأمین برق صنایع علاوه بر حمایت از تولید، نقش مؤثری در توسعه اقتصادی و اشتغال منطقه دارد.

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)همچنین مقابله با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز و شناسایی و جمع‌آوری دستگاه‌های ماینر غیرمجاز را از اقدامات مهم در صیانت از شبکه و تأمین برق پایدار مشترکان دانست.

وی و بر تداوم تلاش‌ها برای تأمین برق پایدار مشترکان، به‌ویژه بخش صنعت تأکید کرد و با حضور در جمع کارکنان و سیمبانان مدیریت برق شهرستان زبرخان از تلاش‌ها و خدمات آنان در تأمین برق پایدار و مقابله با استفاده‌های غیرمجاز از شبکه برق تقدیر کرد.