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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۰۴

تأمین ۵۰ درصد هزینه اتصال مترو بهارستان بر عهده دولت است

تأمین ۵۰ درصد هزینه اتصال مترو بهارستان بر عهده دولت است

بهارستان- استاندار تهران از تقسیم هزینه اجرای طرح اتصال مترو اسلامشهر به بهارستان میان دولت و شهرداری‌ها خبر داد و بر پیگیری مجوزهای قانونی برای آغاز اجرای پروژه تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، از برنامه‌ریزی برای اجرای طرح اتصال مترو اسلامشهر به بهارستان خبر داد و اعلام کرد هزینه اجرای این پروژه با مشارکت ۵۰ درصدی دولت و شهرداری‌های منطقه تأمین خواهد شد.

معتمدیان با اشاره به مطالعات انجام‌شده درباره این طرح اظهار کرد: اتصال مترو اسلامشهر به بهارستان در مسیری به طول حدود ۲.۵ کیلومتر، از نظر فنی و اقتصادی توجیه‌پذیر است و قابلیت اجرا دارد.

وی افزود: تقسیم هزینه‌های پروژه میان دولت و شهرداری‌ها با هدف تسریع روند اجرا و کاهش موانع مالی پیش‌بینی شده است و پس از طی مراحل قانونی و دریافت مصوبات لازم، این طرح وارد مرحله اجرایی خواهد شد.

استاندار تهران با اشاره به وضعیت تردد روزانه شهروندان بهارستان گفت: بررسی‌های آماری نشان می‌دهد حدود ۷۵ درصد سفرهای روزانه ساکنان این شهرستان به پایتخت با خودروهای سواری شخصی انجام می‌شود؛ موضوعی که بار ترافیکی قابل‌توجهی بر محورهای مواصلاتی تحمیل می‌کند.

معتمدیان ادامه داد: اتصال مترو به بهارستان می‌تواند وابستگی شهروندان به خودروهای شخصی را کاهش دهد، به روان‌سازی ترافیک مسیرهای منتهی به تهران کمک کند و هزینه‌های رفت‌وآمد را کاهش دهد.

وی همچنین کاهش زمان سفر، صرفه‌جویی در مصرف سوخت و کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی در تهران و شهرهای اقماری را از دیگر آثار مورد انتظار اجرای این پروژه برشمرد.

استاندار تهران در پایان با تأکید بر پیگیری مراحل قانونی طرح خاطرنشان کرد: مدیریت استان آمادگی دارد پس از نهایی‌شدن مطالعات ترافیکی و طی تشریفات مربوط به ماده ۲۳، اقدامات لازم برای دریافت مجوزهای قانونی از هیئت دولت را دنبال کند تا زمینه اجرای این پروژه فراهم شود.

کد مطلب 6991813

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