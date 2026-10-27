فرماندار عسلویه: صیانت از حقوق کارگران در اولویت صنایع باشد

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار عصر سه‌شنبه در نشست کمیسیون کارگری شهرستان عسلویه با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق کارگران و تقویت مسئولیت‌ پذیری اجتماعی صنایع اظهار کرد: پرداخت به‌موقع حقوق و مزایا، رسیدگی موثر به مطالبات صنفی، نظارت بر عملکرد پیمانکاران و ارتقای شرایط بهداشتی، ایمنی و رفاهی کمپ‌های کارگری باید در اولویت برنامه‌های شرکت‌های صنعتی قرار گیرد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: تامین امنیت شغلی و حفظ کرامت نیروی کار، علاوه بر آثار اقتصادی، نقش مهمی در تقویت اعتماد متقابل، آرامش اجتماعی و پیشگیری از بروز تنش‌های کارگری دارد.

فرماندار عسلویه با تأکید بر ضرورت تقویت ساز و کارهای گفت‌ و گو میان کار فرمایان و جامعه کارگری افزود: شرکت‌ها باید با برگزاری نشست‌های منظم و مستقیم با نمایندگان کارگران، مسائل و مطالبات موجود را شناسایی کرده و برای رفع مشکلات در چارچوب قوانین و اختیارات خود اقدام کنند.

وی همچنین خواستار نظارت مستمر بر عملکرد پیمانکاران، جلوگیری از تأخیر در پرداخت حقوق و مزایا و پیش‌ بینی ساز و کارهای مؤثر برای انجام تعهدات مالی شد و تأکید کرد که پیگیری مصوبات کمیسیون کارگری باید با رویکردی عملیاتی، زمان‌بندی مشخص و مسئولیت‌پذیری دستگاه‌ها و شرکت‌های مرتبط همراه باشد.

پاسالار در ادامه، سرشماری عمومی نفوس و مسکن را از الزامات مهم برنامه‌ریزی و توسعه متوازن دانست و بر همکاری کامل صنایع با عوامل اجرایی سرشماری تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت ثبت دقیق اطلاعات جمعیتی کارگران ساکن در کمپ‌ها و مجتمع‌های مسکونی صنعتی اظهار کرد: دسترسی به داده‌های صحیح و قابل اتکا، زمینه تصمیم‌ گیری دقیق‌ تر برای تأمین زیر ساخت‌ها، توزیع عادلانه امکانات و برنامه‌ ریزی متناسب با جمعیت واقعی شهرستان را فراهم می‌کند.

وی همچنین بهبود وضعیت بهداشت، ایمنی، خدمات رفاهی و امکانات فرهنگی و اجتماعی کمپ‌های کارگری را ضروری دانست و خواستار مشارکت موثر صنایع در ارتقای کیفیت زندگی نیروی کار و تقویت پیوند میان صنعت و جامعه میزبان شد.

فرماندار عسلویه در بخش دیگری از این نشست، با اشاره به حضور گسترده مردم در میادین و اجتماعات مردمی و حمایت آنان از انقلاب، نظام و نیروهای مسلح، بر ضرورت مشارکت مدیران و کارکنان شرکت‌های صنعتی در این اجتماعات تأکید کرد و حضور مسئولانه صنایع در عرصه‌های اجتماعی را بخشی از تعهد آنان در قبال جامعه میزبان دانست.

وی تصریح کرد: مسئولیت اجتماعی صنایع نباید صرفاً به فعالیت‌های اقتصادی محدود شود، بلکه باید در بهبود شرایط زندگی مردم، حمایت از نیروی کار، تقویت همبستگی اجتماعی و مشارکت در برنامه‌های عمومی شهرستان نیز نمود عینی داشته باشد.

پاسالار در پایان، خواستار تعامل مستمر صنایع با دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان کارگران، اجرای دقیق مصوبات کمیسیون کارگری و پیگیری مستمر مسائل این حوزه با هدف پیشگیری از بروز مشکلات و تقویت ثبات و همدلی اجتماعی در شهرستان شد.