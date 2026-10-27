به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهم‌نامه همکاری اداره‌کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با هدف مشارکت در برگزاری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان امضا شد.

این تفاهم‌نامه در دیدار سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و آرش زره‌تن لهونی، استاندار کردستان، منعقد شد.

در این نشست، مسائل و ظرفیت‌های فرهنگی استان کردستان مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و هنری، تسریع در بهره‌برداری از تالار مرکزی سنندج و توجه جدی به برگزاری رویدادهای هنری در طول سال تأکید شد.

مهدی شفیعی، معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رمضانعلی حیدری‌خلیلی، مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت فرهنگ، مهدی محمدی، معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارتخانه، سیدسعید سرابی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌ها، اتابک نادری، مدیرکل هنرهای نمایشی و فاتح بادپروا، دبیر نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان، نیز در این دیدار حضور داشتند.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان به‌عنوان یکی از رویدادهای شاخص هنرهای نمایشی کشور، از دوم تا ششم آذرماه امسال در شهر مریوان برگزار می‌شود.