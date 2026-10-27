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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۲۳

احتمال وقوع سیلاب و کاهش دما به کمتر از صفر درجه در خراسان رضوی

احتمال وقوع سیلاب و کاهش دما به کمتر از صفر درجه در خراسان رضوی

مشهد- براساس اطلاعات هواشناسی خراسان رضوی در نقاط مستعد سیل‌خیز شمال‌غرب استان خراسان رضوی احتمال وقوع سیلاب و آبگرفتگی پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در برخی نقاط استان، به‌ویژه نیمه شمالی، نوار غربی و ارتفاعات، احتمال بارش‌های رگباری، رعدوبرق، تگرگ و وزش باد شدید موقتی وجود دارد و در نقاط مستعد سیل‌خیز شمال‌غرب استان نیز احتمال وقوع سیلاب و آبگرفتگی پیش‌بینی می‌شود.

در پاره‌ای از نقاط استان به‌ویژه در نیمه شمالی، نوار غربی و ارتفاعات افزایش ابر با احتمال بارش‌های رگباری و در نواحی مستعد رعد و برق، رخداد تگرگ و وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود.

در شمال‌غرب استان در نقاط مستعد سیل‌خیز، احتمال وقوع سیلاب و آبگرفتگی نقطه‌ای و در نواحی سردسیر و کوهستانی بارش پراکنده باران و برف دور از انتظار نیست.

با توجه به ماندگاری هوای سرد شبانه در سطح استان و کاهش دما به کمتر از صفر درجه در برخی نواحی سردسیر تشکیل مه، کاهش میدان دید، لغزندگی و یخ‌زدگی محورهای کوهستانی از دیگر پیامدهای این سامانه خواهد بود.

کد مطلب 6991835

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