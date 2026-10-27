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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۳۰

نسخه خطی تاریخ بیهقی اهدایی رهبر شهید در کتابخانه حرم رضوی رونمایی شد

نسخه خطی تاریخ بیهقی اهدایی رهبر شهید در کتابخانه حرم رضوی رونمایی شد

مشهد- نسخه خطی تاریخ بیهقی با قدمت ۲۴۱ سال اهدایی رهبر شهید انقلاب در کتابخانه حرم مطهر رضوی رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا صداقت حسینی، کارشناس ارزشیابی و ثبت نسخ خطی مدیریت مخطوطات آستان قدس رضوی اظهار کرد: در مجموع ۵۵ نسخه خطی از تاریخ بیهقی در کتابخانه‌های ایران و خارج کشور وجود دارد که سه نسخه از آن در کتابخانه آستان قدس است.

کارشناس ارزشیابی و ثبت نسخ خطی مدیریت مخطوطات آستان قدس رضوی ادامه داد: این نسخه خطی در سال ۱۲۰۷ قمری به خط نستعلیق ۲۱ سطری در ۲۱۰ برگ و در ابعاد ۲۷ در ۱۷/۵ سانتی‌متر کتابت و مهرماه سال ۱۳۸۶ توسط رهبر شهید انقلاب به این کتابخانه اهدا شده است.

کارشناس جذب و اهدای مدیریت مخطوطات آستان قدس رضوی نیز گفت: نثر بیهقی نمونه اعلای سبک خراسانی است و از طرفی، هنر جان‌بخشیدن به روایت‌ها در نثر او درخشان است و موسیقی کلام در نثر بیهقی نیز در خدمت اندیشه او قرار دارد.

مصطفی فرزانه ادامه داد: بیهقی دبیر دیوان غزنویان بود و انتظار می‌رفت در خدمت پادشاهان باشد و تاریخ آنها را بنویسد ولی او کارش را به آیینه تمام‌نمایی از جامعه روزگار خودش تبدیل کرد.

این کارشناس خردگرایی و اعتقاد دینی را نیز از جمله ویژگی‌های بیهقی دانست و گفت: او اگرچه به خردگرایی باور داشت اما انسانی دین‌مدار و معتقد به باورهای دینی بود. این ۲ ویژگی در آثار بیهقی در کنار یکدیگر معنا پیدا می‌کنند.

کد مطلب 6991841

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