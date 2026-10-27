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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۴۲

حال و هوای دومین روز حضور کاروان روایت مقاومت سیستان و بلوچستان

حال و هوای دومین روز حضور کاروان روایت مقاومت سیستان و بلوچستان

زاهدان- در این ویدیو حال و هوای دومین روز حضور کاروان روایت مقاومت سیستان و بلوچستان را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6991846

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