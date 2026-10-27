https://mehrnews.com/x3ds4L ۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۴۲ کد مطلب 6991846 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۴۲ حال و هوای دومین روز حضور کاروان روایت مقاومت سیستان و بلوچستان زاهدان- در این ویدیو حال و هوای دومین روز حضور کاروان روایت مقاومت سیستان و بلوچستان را ملاحظه می کنید. دریافت 11 MB کد مطلب 6991846 کپی شد مطالب مرتبط حضور اعضای تیم فوتبال دهه شصتیها درمدرسه امام خمینی(ره) شهر زاهدان شور و شوق دانش آموزان زاهدانی از حضور ستاره های دهه ۶۰ فوتبال ایران برگزاری فوتبال ستارگان دهه ۶۰ ایران با منتخب سیستان و بلوچستان روایت حماسی «حسین یکتا» در میان کودکان بلوچ سیستان و بلوچستان کاروان «روایت مقاومت»؛ روایت وحدت، امنیت و ظرفیتهای سیستان و بلوچستان برچسبها زاهدان برنامه محفل سیستان و بلوچستان
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