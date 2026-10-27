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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۵۰

شور و شوق دانش آموزان زاهدانی از حضور ستاره های دهه ۶۰ فوتبال ایران

شور و شوق دانش آموزان زاهدانی از حضور ستاره های دهه ۶۰ فوتبال ایران

زاهدان- ستارگان دهه شصت فوتبال ایران میان دانش آموزان یکی از مدارس حاشیه شهر زاهدان حضور پیدا کردند.

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کد مطلب 6991849

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