https://mehrnews.com/x3ds4P ۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۵۰ کد مطلب 6991849 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۵۰ شور و شوق دانش آموزان زاهدانی از حضور ستاره های دهه ۶۰ فوتبال ایران زاهدان- ستارگان دهه شصت فوتبال ایران میان دانش آموزان یکی از مدارس حاشیه شهر زاهدان حضور پیدا کردند. دریافت 36 MB کد مطلب 6991849 کپی شد مطالب مرتبط حال و هوای دومین روز حضور کاروان روایت مقاومت سیستان و بلوچستان روایت حماسی «حسین یکتا» در میان کودکان بلوچ سیستان و بلوچستان جلوه های ماندگار از برنامه «سمت خدا» در سیستان و بلوچستان حضور اعضای تیم فوتبال دهه شصتیها درمدرسه امام خمینی(ره) شهر زاهدان برچسبها زاهدان فوتبال ستارگان فوتبال ایران
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