به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی، بعد از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، از صدور مجوز تأسیس دو دبستان با محوریت آموزش‌های مرتبط با فناوری هسته‌ای در رباط کریم و بهارستان خبر داد.

قشقاوی با اشاره به پیگیری این طرح با همکاری محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، اظهار کرد: مجوز تأسیس یک دبستان در رباط‌کریم و یک دبستان در بهارستان دریافت شده است.

وی هدف از اجرای این طرح را شناسایی و پرورش استعدادهای علمی دانش‌آموزان از سنین پایه عنوان کرد؛ رویکردی که بر آشنایی دانش‌آموزان با حوزه فناوری هسته‌ای در مقطع ابتدایی تمرکز دارد.

بر اساس اعلام نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، صدور این مجوزها زمینه تأسیس دو دبستان با رویکرد آموزش‌های مرتبط با فناوری هسته‌ای را در این شهرستان‌ها فراهم کرده است.