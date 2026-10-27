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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۴۲

قشقاوی: مجوز تأسیس دو دبستان هسته‌ای در رباط‌کریم و بهارستان صادر شد

قشقاوی: مجوز تأسیس دو دبستان هسته‌ای در رباط‌کریم و بهارستان صادر شد

بهارستان- نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی از صدور مجوز تأسیس دو دبستان مرتبط با فناوری هسته‌ای خبر داد و هدف این طرح را پرورش استعدادهای علمی دانش‌آموزان عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی، بعد از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، از صدور مجوز تأسیس دو دبستان با محوریت آموزش‌های مرتبط با فناوری هسته‌ای در رباط کریم و بهارستان خبر داد.

قشقاوی با اشاره به پیگیری این طرح با همکاری محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، اظهار کرد: مجوز تأسیس یک دبستان در رباط‌کریم و یک دبستان در بهارستان دریافت شده است.

وی هدف از اجرای این طرح را شناسایی و پرورش استعدادهای علمی دانش‌آموزان از سنین پایه عنوان کرد؛ رویکردی که بر آشنایی دانش‌آموزان با حوزه فناوری هسته‌ای در مقطع ابتدایی تمرکز دارد.

بر اساس اعلام نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، صدور این مجوزها زمینه تأسیس دو دبستان با رویکرد آموزش‌های مرتبط با فناوری هسته‌ای را در این شهرستان‌ها فراهم کرده است.

کد مطلب 6991851

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