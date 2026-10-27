به گزارش خبرنگار مهر، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مکزیک در ارتباطی تصویری با نشست تخصصی «چشم‌انداز همکاری‌های رسانه‌ای فرهنگی ایران با آمریکای لاتین» که به همت بنیاد بین‌المللی رسانه‌ای فرهنگی خیام در عمارت بلدیه تهران، ضلع شمالی میدان امام خمینی (ره) برگزار می‌شود، با اشاره به اهمیت راهبردی آمریکای لاتین در سیاست خارجی کشورمان اظهار کرد: ظرفیت‌های این منطقه، به‌ویژه در حوزه‌های فرهنگی، رسانه‌ای و ارتباطات میان ملت‌ها، آن‌گونه که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته و لازم است برای بهره‌گیری از این فرصت‌ها برنامه‌ریزی بیشتری صورت گیرد.

وی با اشاره به سوابق مسئولیت خود در دستگاه دیپلماسی کشور پیش از اعزام به مکزیک افزود: تجربه فعالیت در حوزه سیاست خارجی نشان می‌دهد که اهمیت آمریکای لاتین، به‌خصوص در عرصه فرهنگی، باید بیش از گذشته در مرکز توجه دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

سفیر ایران در مکزیک با تأکید بر نزدیکی ملت‌های آمریکای لاتین به مردم ایران تصریح کرد: مردم این منطقه از نزدیک‌ترین ملت‌ها به مردم کشورمان هستند و حتی در مقایسه با برخی کشورهای اسلامی و عربی، زمینه‌های مناسبی برای برقراری ارتباط و تعامل با آنها وجود دارد.

وی با اشاره به تجربه تاریخی کشورهای آمریکای لاتین در مواجهه با سیاست‌های ایالات متحده خاطرنشان کرد: بخشی از ملت‌های این منطقه از سیاست‌های آمریکا آسیب دیده‌اند و همین مسئله می‌تواند زمینه مناسبی برای شناخت متقابل و گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران فراهم کند.

دیپلماسی فرهنگی، مکمل توسعه روابط اقتصادی

سفیر ایران در مکزیک با بیان اینکه توسعه دیپلماسی فرهنگی می‌تواند به تقویت روابط اقتصادی کشورمان نیز کمک کند، گفت: با توجه به ظرفیت‌های موجود، می‌توان با استفاده از ابزارهای فرهنگی و رسانه‌ای، زمینه معرفی توانمندی‌های ایران و افزایش فرصت‌های صادراتی را فراهم کرد.

وی با اشاره به جمعیت حدود ۱۳۰ میلیون نفری مکزیک و ظرفیت‌های اقتصادی این کشور بر ضرورت شناسایی بازارهای جدید برای محصولات ایرانی تأکید کرد و افزود: محصولاتی همچون زعفران ایران می‌توانند از جمله زمینه‌های توسعه صادرات به این کشور باشند.

این دیپلمات کشورمان همچنین گردشگری را یکی از مهم‌ترین ابزارهای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و تمدنی ایران دانست و اظهار کرد: گردشگری فرصتی ارزشمند برای آشنایی مستقیم مردم دیگر کشورها با واقعیت‌های جامعه ایران است و کمتر ابزاری می‌تواند به اندازه حضور گردشگران خارجی در کشور، در انتقال تصویری واقعی از ایران مؤثر باشد.

وی با تأکید بر اهمیت معرفی جاذبه‌های گردشگری ایران از طریق فضای مجازی و رسانه‌ها خاطرنشان کرد: با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت می‌توان با تصاویر و جلوه‌های زیبای ایران آشنا شد؛ با این حال، آنچه می‌تواند این شناخت را عمیق‌تر کند، تجربه مستقیم سفر به کشورمان و آشنایی با مردم ایران است.

سفیر ایران در مکزیک، مهمان‌نوازی و مهربانی مردم کشورمان را از مهم‌ترین ظرفیت‌های فرهنگی ایران دانست و تأکید کرد: معرفی این ویژگی‌ها در کنار پیشرفت‌ها و جاذبه‌های ایران می‌تواند نقش مؤثری در تقویت شناخت ملت‌ها از یکدیگر داشته باشد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با بهره‌گیری از فرصت‌های موجود و تقویت ارتباطات فرهنگی و رسانه‌ای، زمینه برای معرفی بهتر جمهوری اسلامی ایران، گسترش پیام انقلاب اسلامی و توسعه همکاری‌های دوجانبه با کشورهای آمریکای لاتین فراهم شود.