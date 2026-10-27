به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو بعدازظهر سه شنبه در دیدار اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی که در جریان سفر به قم برگزار شد، بر ضرورت توجه ویژه به نیازهای حوزه سلامت استان و تأمین منابع مالی مورد نیاز مراکز درمانی تأکید کرد.



استاندار قم با اشاره به جایگاه قم به‌عنوان یکی از مقاصد مهم زیارتی کشور اظهار کرد: این استان سالانه میزبان حدود ۲۵ میلیون زائر است و افزون بر جمعیت ساکن، به مراجعانی از استان‌های مختلف نیز خدمات درمانی ارائه می‌دهد.



وی با تأکید بر ضرورت تناسب امکانات و منابع حوزه سلامت با نیازهای استان، بر توجه ویژه به تأمین اعتبارات مورد نیاز بیمارستان‌ها و تقویت زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی تأکید کرد.



استاندار قم همچنین با اشاره به طرح‌ها و ظرفیت‌های جدید درمانی استان، نسبت به آینده حوزه سلامت قم ابراز امیدواری کرد.



اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به همراه علی ابرازه رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم، درباره مسائل و نیازهای حوزه سلامت استان به گفت‌وگو پرداختند.



موضوع بودجه و تأمین اعتبارات بیمارستان‌های استان و همچنین ضرورت تقویت زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی قم از محورهای اصلی این نشست بود و حاضران مسائل مرتبط با توسعه خدمات سلامت در استان را مورد بررسی قرار دادند.



اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در ادامه برنامه های خود از پروژه‌های احداث بیمارستان هزار تختخوابی خاتم قم بازدید و در جریان آخرین پیشرفت‌های صورت‌گرفته در این پروژه قرار گرفتند.