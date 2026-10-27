به گزارش خبرنگار مهر، علی هلشی عصر سه شنبه در آیین اختتامیه جشنواره فرهنگی و رسانه‌ای «ای تازه نفس» با خیرمقدم به مهمانان و پیشکسوتان حاضر در مراسم اظهار کرد: خوشحالیم که این آیین هم‌زمان با رونمایی از سه کتاب در حوزه آسیب‌های اجتماعی، میزبان هنرمندان، اهالی قلم و اصحاب رسانه استان است.

وی با اشاره به استقبال گسترده از این جشنواره افزود: در فرآیند برگزاری تلاش شد همه بخش‌های رسانه‌ای و چند استان درگیر این رویداد شوند و حتی قالب‌های شعر و داستان نیز در دستور کار قرار گرفت؛ خوشبختانه ۱۳۳ اثر به دبیرخانه رسید که توسط داوران برجسته استان ارزیابی شد.

این مسئول با تشریح ضرورت برگزاری این جشنواره تصریح کرد: مسئولیت ما در قبال آسیب‌های اجتماعی، به‌ویژه معضل خانمان‌سوز اعتیاد، ایجاب می‌کرد که با استفاده از ظرفیت هنرمندان و رسانه‌ها، توجه جامعه را به این موضوع معطوف کنیم و زمینه تغییر نگرش در جامعه هدف را فراهم سازیم.

هلشی با تأکید بر نقش زبان هنر در انتقال مفاهیم خاطرنشان کرد: باور راسخ داریم که هر مفهوم اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی اگر با زبان هنر واکاوی شود، تأثیرگذارتر خواهد بود؛ چراکه شعر، عکس و نمایش می‌توانند هم خوبی‌ها و هم بدی‌های یک مسئله را به شکلی ماندگار به مخاطب منتقل کنند.

وی با اشاره به اقدامات جنبی جشنواره افزود: در همین راستا، نمایش‌های خیابانی و نمایشگاه‌های عکس در سراسر شهرستان‌ها برگزار شد و هفته گذشته نیز شاهد برپایی یکی از این نمایشگاه‌ها در شهرستان ایوان بودیم و امروز نمایشگاه دیگری در مجتمع فرهنگی هنری برپا شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام با اشاره به گستره فعالیت‌های این اداره کل تصریح کرد: فعالیت‌های ما در حوزه فرهنگ و هنر، دین و رسانه گسترده است و در کنار موضوعات مختلف، آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد نیز به‌طور جدی در برنامه‌ها دنبال می‌شود.

هلشی با ابراز خرسندی از رونمایی سه کتاب در این مراسم خاطرنشان کرد: خوشحالی ما زمانی مضاعف می‌شود که بدانیم یکی از این آثار به قلم یک نوجوان نوقلم به نگارش درآمده و مورد تقدیر قرار خواهد گرفت؛ این نشان‌دهنده ظرفیت بالای نسل جوان در عرصه فرهنگ و هنر است.