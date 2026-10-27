آیت الله عبادی زاده: وحدت شیعه و اهل سنت سرمایه راهبردی هرمزگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمد عبادی‌زاده امروز در آیین تکریم و معارفه مدیر مرکز اسلامی استان هرمزگان، با اشاره به جایگاه وحدت در تعالیم اسلامی و ضرورت صیانت از انسجام جامعه، اظهار کرد: وحدت و همدلی میان پیروان مذاهب اسلامی از سرمایه‌های ارزشمند جامعه اسلامی است و حفظ و تقویت این سرمایه، نیازمند اهتمام مستمر علما، نخبگان دینی و مجموعه‌های فرهنگی و اجتماعی است.

وی با تأکید بر اینکه وحدت اسلامی نباید به برگزاری مناسبت‌ها و برنامه‌های نمادین محدود شود، عنوان کرد: وحدت یک راهبرد اساسی و ضرورتی دائمی برای امت اسلامی است که باید آثار و برکات آن در روابط اجتماعی، تعامل میان علما، همکاری‌های فرهنگی و پیگیری مسائل و نیازهای مردم نمایان باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان، با اشاره به پیشینه ارزشمند همزیستی مسالمت‌آمیز شیعه و اهل سنت در این استان، تصریح کرد: هرمزگان از ظرفیت‌های کم‌نظیری در زمینه اخوت اسلامی و همگرایی مذهبی برخوردار است و این سرمایه اجتماعی باید با تقویت گفت‌وگو، احترام متقابل، توسعه همکاری‌ها و پرهیز از زمینه‌های اختلاف، برای نسل‌های آینده حفظ شود.

آیت‌الله عبادی‌زاده با بیان اینکه اختلاف دیدگاه‌های مذهبی نباید مانعی برای همکاری مسلمانان بر محور مشترکات اسلامی باشد، خاطرنشان کرد: قرآن کریم، پیامبر اعظم(ص)، ارزش‌های مشترک دینی و مصالح امت اسلامی از مهم‌ترین محورهای وحدت‌آفرین هستند و علما باید با بهره‌گیری از این مشترکات، زمینه گسترش تفاهم و همدلی را در جامعه فراهم کنند.

وی با اشاره به نقش اثرگذار علمای دینی در هدایت فکری و فرهنگی جامعه، افزود: مسئولیت علما صرفاً به تبیین احکام و معارف دینی محدود نمی‌شود، بلکه حضور در کنار مردم، آرامش‌بخشی به جامعه در شرایط دشوار، تقویت امید اجتماعی و کمک به حل مسائل و مشکلات مردم نیز از مسئولیت‌های مهم این قشر تأثیرگذار است.

امام جمعه بندرعباس، بیان کرد: مرکز اسلامی باید از ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی علما و روحانیون برای گسترش فعالیت‌های دینی، تقویت همگرایی و ارتقای سطح همکاری‌های مشترک بهره‌مند شود و در این مسیر، مشارکت و همفکری مجموعه علمای اهل سنت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به اهمیت فعالیت شوراهای علمای اهل سنت در مناطق مختلف استان، بر ضرورت تقویت این شوراها و استمرار برنامه‌های علمی و فرهنگی تأکید کرد و افزود: انسجام و همکاری میان علما می‌تواند زمینه بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت‌های موجود و پیشبرد برنامه‌های فرهنگی و دینی استان را فراهم کند.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان، ضمن قدردانی از خدمات حجت‌الاسلام والمسلمین آصف باصره در دوران مسئولیت مرکز اسلامی استان، اظهار کرد: تلاش‌های صورت‌گرفته در زمینه ساماندهی امور دینی، تقویت ساختارهای مرتبط با علمای اهل سنت، راه‌اندازی مرکز تخصصی و ساماندهی شوراهای علمای مناطق مختلف استان، از اقدامات ارزشمندی است که باید استمرار یافته و تکمیل شود.

آیت‌الله عبادی‌زاده با اشاره به اهمیت حفظ دستاوردهای مدیریتی و استمرار فعالیت‌های مؤثر، خاطرنشان کرد: تغییر مسئولیت‌ها باید فرصتی برای بهره‌گیری از تجربیات گذشته، تکمیل اقدامات انجام‌شده و حرکت به سمت ارتقای کیفیت فعالیت‌ها باشد و ظرفیت‌های ایجادشده در دوره‌های پیشین، پشتوانه‌ای برای برنامه‌ریزی‌های آینده قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی دُرّی به‌عنوان مدیر جدید مرکز اسلامی استان هرمزگان، بر ضرورت همراهی و حمایت علمای اهل سنت از مدیریت جدید تأکید کرد و گفت: پیشبرد مأموریت‌های مرکز اسلامی نیازمند همکاری، همفکری و مشارکت مجموعه علمای استان است و انتظار می‌رود با حفظ انسجام و تقویت تعاملات، زمینه گسترش فعالیت‌های علمی، فرهنگی و دینی بیش از گذشته فراهم شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان در پایان، با تأکید بر ضرورت استمرار برنامه‌های وحدت‌آفرین و تقویت ارتباط میان علما و مردم، ابراز امیدواری کرد: با بهره‌گیری از تجربیات گذشته، ظرفیت‌های ارزشمند علمای شیعه و اهل سنت و تعامل سازنده مجموعه‌های مسئول، شاهد تقویت هرچه بیشتر وحدت، اخوت اسلامی و خدمت‌رسانی مؤثر به مردم شریف استان هرمزگان باشیم.