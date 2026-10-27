فرمانده سپاه رشت: ترور شهید سلیمانی به شکست محاسبات آمریکا منجر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن امینی عصر سه شنبه در نشست «از تقابل تا ترور؛ سلیمانی و سرنوشت محاسبات آمریکا در جنگ رمضان» با تشریح ابعاد شخصیتی و راهبردی شهید سپهبد قاسم سلیمانی، به بررسی پیامدهای ترور این فرمانده و تأثیر آن بر تحولات منطقه پرداخت.

وی با اشاره به نقش شهید سلیمانی در مقابله با راهبردهای آمریکا اظهار کرد: شهید سلیمانی با درایت و تدبیر خود، طراحی‌های دشمن را با چالش مواجه می‌کرد و همین مسئله موجب شکل‌گیری کینه عمیق آمریکایی‌ها نسبت به این فرمانده شد؛ تا جایی که در نهایت به ترور وی روی آوردند.

ترور شهید سلیمانی؛ خطای محاسباتی آمریکا

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت در پاسخ به این پرسش که آیا آمریکا با ترور شهید سلیمانی به اهداف خود دست یافت، تصریح کرد: ترور حاج قاسم نه‌تنها موجب تحقق اهداف آمریکایی‌ها نشد، بلکه به یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات محاسباتی واشنگتن تبدیل شد.

امینی با اشاره به پیامدهای شهادت سردار سلیمانی در معادلات منطقه‌ای افزود: خون حاج قاسم کوبنده‌تر از وجود او شد و امروز شاگردان پرورش‌یافته در مکتب این شهید، جبهه مقاومت را به نیرویی تأثیرگذار در برابر رژیم صهیونیستی و حامیان آن تبدیل کرده‌اند.

مکتب حاج قاسم؛ الگویی برای مسئولیت‌پذیری و مجاهدت

وی با تأکید بر جایگاه مکتب شهید سلیمانی در تربیت نیروهای متعهد و مسئولیت‌پذیر اظهار کرد: مکتب حاج قاسم الگویی انسان‌ساز و مستحکم برای ملت‌های آزاده جهان است و آموزه‌های این مکتب می‌تواند مسیر حرکت و مسئولیت‌پذیری را برای نسل‌های مختلف روشن کند.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت ادامه داد: امروز وظیفه هر یک از ما این است که در میدان مسئولیت خود، راه و منش حاج قاسم را دنبال کنیم و برای رفع نیازهای جامعه و اعتلای انقلاب اسلامی، با روحیه مجاهدت و مسئولیت‌پذیری تلاش کنیم.