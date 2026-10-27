برنامه ریزی برای برگزاری چندین جشنواره فرهنگی و هنری در استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، یونس قیطانی عصر سه شنبه در آیین اختتامیه جشنواره فرهنگی و رسانه‌ای «ای تازه نفس» با اشاره به سیاست‌ها و تکالیف این اداره کل در حوزه ارتقای فرهنگ عمومی اظهار کرد: در حوزه آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی، تلاش می‌کنیم با وجود محدودیت امکانات و اعتبارات، بیشترین بهره را از برنامه‌های موجود ببریم.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در ماه گذشته افزود: قرارداد همکاری با یکی از گروه‌های نمایش خیابانی متشکل از هنرمندان شهرستان ایوان منعقد شد و این گروه آثار خود را در چند نقطه استان به اجرا درآورد تا پیام‌های پیشگیرانه به مخاطبان منتقل شود.

این مسئول با تاکید بر جایگاه موضوعات اجتماعی در برنامه‌های فرهنگی تصریح کرد: اگرچه ردیف اعتباری مستقل و مشخصی برای حوزه آسیب‌های اجتماعی در اختیار نداریم، اما این موضوع را در برنامه‌های خود نادیده نمی‌گیریم و تلاش می‌کنیم محور اصلی بسیاری از رویدادها را به این حوزه اختصاص دهیم.

قیطانی با اشاره به جشنواره داستان آبدانان خاطرنشان کرد: جشنواره داستان این شهرستان برای گروه سنی جوانان و نوجوانان برگزار می‌شود و محور اصلی آن آسیب‌های اجتماعی است تا از این طریق، نسل جوان با زبان داستان با پیامدهای این آسیب‌ها آشنا شوند.

وی با اشاره به جشنواره استانی تئاتر افزود: به گروه‌های نمایشی سفارش داده‌ایم که در بخش ویژه این جشنواره، علاوه بر آثار خیابانی، تولید آثار صحنه‌ای با موضوع آسیب‌های اجتماعی به ویژه اعتیاد و مواد مخدر را در دستور کار قرار دهند تا ظرفیت هنر نمایش برای فرهنگ‌سازی به کار گرفته شود.

معاون امور فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام در پایان گفت: امیدواریم با تداوم این برنامه‌ها، شاهد ارتقای فرهنگ عمومی و کاهش آسیب‌های اجتماعی در استان باشیم.