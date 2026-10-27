آفریقای جنوبی خواستار تسهیل مبادلات تجاری فناورانه با ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرانسیس مولوی عصر سه‌شنبه در جریان سفر به استان فارس و بازدید از چند واحد صنعتی و تولیدی در شیراز، ظرفیت‌های همکاری میان ایران و آفریقای جنوبی را در حوزه‌های صنعتی، تجاری، فناورانه و خدمات پزشکی و درمانی بررسی کرد.

وی با اشاره به فرصت‌های موجود برای توسعه روابط اقتصادی دو کشور گفت: ظرفیت‌های ایران و آفریقای جنوبی می‌تواند زمینه مناسبی برای تقویت مناسبات تجاری و گسترش همکاری‌های دوجانبه فراهم کند.

سفیر آفریقای جنوبی در ایران با تأکید بر ضرورت تداوم رایزنی‌ها، کاهش موانع موجود را از عوامل مؤثر در شتاب‌بخشی به مبادلات اقتصادی دانست و بر پیگیری اقدامات لازم برای توسعه همکاری‌های تجاری و صنعتی تأکید کرد.

مولوی همچنین به ظرفیت‌های موجود برای ارتباط میان تجار و فعالان اقتصادی ایران و کشورهای آفریقایی اشاره کرد و گفت: این سازوکارها می‌توانند در تسهیل ارتباطات تجاری و فراهم‌کردن زمینه همکاری میان بخش خصوصی دو طرف مؤثر باشند.

در جریان این سفر، سفیر آفریقای جنوبی از چند واحد صنعتی و تولیدی شیراز بازدید کرد و با بخشی از توانمندی‌های تولیدی این منطقه آشنا شد. این بازدیدها با هدف بررسی ظرفیت‌های بالقوه همکاری در حوزه‌های صنعتی، تجاری و فناورانه انجام شد.