فرار تروریست ها در پی آتش جسورانه مقر انتظامی خاش

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی پلیس سیستان و بلوچستان اعلام کرد: تروریست های مزدور که به سمت یکی از مقر های انتظامی شهرستان خاش تیراندازی کرده بودند، با آتش سنگین نیروهای انتظامی مواجه و از صحنه درگیری گریختند.

سرهنگ نورا فرمانده انتظامی شهرستان خاش در این باره گفت: ۲ فرد مسلح در اقدامی بزدلانه به سمت مقر یگان امداد شهرستان خاش تیراندازی کرده و بلافاصله از محل متواری شدند.

وی خاطرنشان کرد: عاملان این تیراندازی تحت تعقیب پلیس قرار دارند و تلاش برای شناسایی و دستگیری آنان با جدیت ادامه دارد.

تروریست ها بعد از شکست های پی در پی، به تیراندازی های کور و بی هدف روی آورده اند که چیزی جز شکست نصیب آنها نمی شود.

لازم به ذکر است، ظهر سه شنبه تعداد 6 تروریست مزدور در یک عملیات اطلاعاتی انتظامی در بمپور، دستگیر شدند.