حجت‌الاسلام سیداسماعیل حسینی مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت برگزاری مسابقات قرآنی در مجموعه انتظامی اظهار کرد: هدف از این برنامه‌ها صرفاً رقابت و کسب رتبه نیست، بلکه ترویج و تعمیق فرهنگ قرآن کریم و معارف اهل‌بیت (ع) و گسترش آموزه‌های دینی در زندگی فردی، خانوادگی و سازمانی را دنبال می‌کند.

وی افزود: انس با قرآن زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که از مرحله تلاوت و حفظ فراتر رود و در رفتار، مسئولیت‌پذیری، رعایت حقوق مردم و خدمت صادقانه به جامعه نمود پیدا کند.

قرائت پیام آیت‌الله مکارم شیرازی در آیین اختتامیه

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران با اشاره به جایگاه معنوی آیین اختتامیه این دوره از مسابقات بیان کرد: قرائت پیام حضرت آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی، از مراجع عالی‌قدر تقلید شیعه، از بخش‌های مهم این مراسم خواهد بود.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی ادامه داد: صدور این پیام برای رویدادی با حضور ۷۰۰ نفر از کارکنان و خانواده‌های مجموعه انتظامی کشور، فرصتی ارزشمند برای تأکید بر جایگاه قرآن کریم و معارف اهل‌بیت (ع) در تربیت فردی، تحکیم بنیان خانواده و ارتقای اخلاق و معنویت سازمانی است.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های قرآنی باید به تقویت بینش و رفتار دینی منجر شود، گفت: ترویج فرهنگ قرآنی زمانی اثرگذار خواهد بود که ارزش‌هایی همچون صداقت، امانت‌داری، عدالت‌محوری و مسئولیت‌پذیری در عرصه عمل و خدمت به مردم تقویت شود.

رقابت شرکت‌کنندگان در رشته‌های قرائت، حفظ و معارف قرآنی

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران درباره بخش‌های مختلف این رقابت‌ها اظهار کرد: مسابقات در رشته‌های متنوعی از جمله قرائت قرآن کریم در دو بخش تحقیق و ترتیل، اذان، حفظ قرآن در سطوح سه، پنج، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ جزء و حفظ کل قرآن کریم برگزار می‌شود.

وی افزود: درک مفاهیم قرآن کریم، تفسیر قرآن در سطوح یک و دو، مفاهیم نهج‌البلاغه و مناجات‌خوانی نیز از دیگر رشته‌های پیش‌بینی‌شده در این دوره از مسابقات است.

حجت الاسلام حسینی مازندرانی با اشاره به ارزیابی تخصصی شرکت‌کنندگان تصریح کرد: داوری رشته‌ها بر اساس معیارهای تخصصی و متناسب با هر بخش انجام می‌شود و آمار نهایی برگزیدگان پس از تکمیل رقابت‌ها و تأیید نتایج رسمی اعلام خواهد شد.

وی شناسایی و پرورش استعدادهای قرآنی را از اهداف مهم این رویداد دانست و گفت: این مسابقات زمینه‌ای برای حمایت از قاریان، حافظان و فعالان قرآنی و فراهم کردن فرصت رشد و حضور آنان در رقابت‌های بالاتر است.

معرفی برگزیدگان واجد شرایط به رقابت‌های ملی و بین‌المللی

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران درباره امکان حضور برگزیدگان در رقابت‌های ملی و بین‌المللی گفت: افراد واجد شرایط، بر اساس ضوابط و مقررات مربوط و پس از تأیید مراجع مسئول، برای حضور در مسابقات قرآنی نیروهای مسلح و سایر رقابت‌های معتبر معرفی می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: کسب رتبه در مسابقات فراجا، انتخاب برای مراحل بعدی و اعزام رسمی به رقابت‌های بین‌المللی، مراحل متفاوتی هستند و هر یک تابع ضوابط و شرایط تخصصی خود خواهند بود.

حجت الاسلام حسینی مازندرانی اضافه کرد: برگزاری این رقابت‌ها می‌تواند زمینه شناسایی ظرفیت‌های قرآنی مجموعه انتظامی کشور و فراهم شدن فرصت پیشرفت برای استعدادهای مستعد را فراهم کند.

فعالیت ۸۲۰ حافظ قرآن در مجموعه انتظامی مازندران

وی با اشاره به ظرفیت قرآنی کارکنان و خانواده‌های آنان در استان مازندران اظهار کرد: با تلاش‌های انجام‌شده، ۸۲۰ حافظ قرآن کریم در مجموعه انتظامی استان فعالیت دارند.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران شناسایی، ساماندهی و حمایت از حافظان قرآن را از محورهای مهم توسعه فعالیت‌های قرآنی برشمرد و گفت: بهره‌گیری از این ظرفیت در برنامه‌های آموزشی و فرهنگی می‌تواند به گسترش انس با قرآن در میان کارکنان و خانواده‌های آنان کمک کند.

آموزش مستمر و خانواده‌محوری؛ محور توسعه فرهنگ قرآنی

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی با تأکید بر ضرورت استمرار برنامه‌های قرآنی بیان کرد: توسعه آموزش روخوانی، روان‌خوانی، تجوید، قرائت و حفظ قرآن کریم برای کارکنان، همسران و فرزندان آنان، از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر خانواده‌ها در فعالیت‌های دینی و فرهنگی را فراهم کند.

وی برگزاری محافل انس با قرآن، جلسات تدبر و تفسیر، مناجات‌خوانی، نشست‌های معارفی و برنامه‌های ویژه کودکان و نوجوانان را از دیگر راهکارهای ترویج فرهنگ قرآنی عنوان کرد.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران افزود: در کنار قرآن کریم، توجه به نهج‌البلاغه و تبیین معارف اهل‌بیت (ع) نیز در تعمیق شناخت دینی و تقویت ارزش‌های اخلاقی نقش مهمی دارد.

وی بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها و فضای مجازی برای انتشار تلاوت‌های فاخر، تولید محتوای آموزشی و معرفی چهره‌های برتر قرآنی را از دیگر راهکارهای گسترش فعالیت‌های فرهنگی دانست و تأکید کرد: این برنامه‌ها باید به‌صورت مستمر و بر اساس اهداف مشخص دنبال شوند و به مناسبت‌ها یا زمان برگزاری مسابقات محدود نمانند.

ترویج قرآن باید در رفتار و خدمت به مردم نمود داشته باشد

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی با اشاره به نقش آموزه‌های قرآنی در ارتقای اخلاق سازمانی گفت: توجه به مفاهیمی مانند رعایت حقوق مردم، عدالت، امانت‌داری، مهربانی و مسئولیت‌پذیری باید در کنار فعالیت‌های آموزشی و مسابقات قرآنی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: برگزاری مسابقات سراسری قرآن و عترت فراجا، علاوه بر شناسایی استعدادهای برتر، فرصتی برای تقویت پیوندهای فرهنگی میان کارکنان و خانواده‌های آنان و تبادل تجربه میان فعالان قرآنی استان‌های مختلف کشور است.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران در پایان ابراز امیدواری کرد که برگزاری این رقابت‌ها به گسترش فعالیت‌های قرآنی، حمایت مؤثرتر از حافظان و قاریان و حضور شایسته برگزیدگان در عرصه‌های بالاتر منجر شود و فرهنگ قرآن و عترت بیش از پیش در زندگی فردی، خانوادگی و سازمانی مجموعه انتظامی کشور جریان یابد.