گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ راضیه عالیشوندی، معاون امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال‌احمر، در این نشست ضمن قدردانی از همکاری‌های دفتر نمایندگی صلیب سرخ و حمایت‌های این نهاد در دوران جنگ، به تشریح جزئیات برنامه‌های مشترک پرداخت و گفت: برنامه‌های مشترک ما در چند بخش کلیدی تقسیم‌بندی و دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اجرای پروژه‌های حمایت از خدمات توان‌بخشی در استان‌های تهران، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان، از توافق برای توسعه این همکاری‌ها و توسعه آن به پنج استان جنوبی و غربی خبر داد.

عالیشوندی برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک را از دیگر دستاوردهای این همکاری برشمرد و افزود: اخیرا دوره‌های آموزشی تخصصی (CBRN)، جستجو و بازپیوند خانواده، حمایت‌های روانی و اجتماعی، و خدمات پیش‌بیمارستانی، دوره آموزشی مدیریت اجساد در شرایط اضطراری و بحران‌ها با همکاری یکدیگر برگزار شده است. همچنین تقویت سازوکارهای مرتبط با بازپیوند خانواده و جستجوی افراد مفقودشده و برقراری ارتباط مجدد میان اعضای جدا افتاده خانواده‌ها، چه در شرایط بحران و چه در مخاصمات مسلحانه، از دیگر زمینه‌های همکاری موثر با کمیته بین‌المللی صلیب سرخ است.

معاون امور بین‌الملل هلال‌احمر همچنین به حمایت‌های صلیب سرخ در افزایش آمادگی عملیاتی جمعیت اشاره کرد و گفت: تامین برخی اقلام و تجهیزات مورد نیاز امدادی و پشتیبانی در حوزه‌های توان‌بخشی، امداد و نجات و آمادگی در برابر مخاطرات CBRN از دیگر زمینه‌های همکاری مشترک است.

عالیشوندی از برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره‌های مشترک حقوق بین‌الملل بشردوستانه طی یک ماه آینده خبر داد و افزود: در حوزه آگاهی‌رسانی درباره خطرات مین و مهمات منفجرنشده نیز همکاری‌های خوبی با دفتر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در جریان است.

وی در پایان با اشاره به حمایت‌های صورت‌گرفته از خانواده‌های شهدای امدادگر در جریان جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه از طریق صندوق موریس و سازمان‌های مربوطه، مراتب قدردانی خود را از این اقدامات بشردوستانه اعلام کرد.