حسن رنگرز: جوانان ایران توانایی عبور از شرایط دشوار را دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رنگرز پس از قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در مسابقات جهانی، با اشاره به کسب ۹ مدال در ۱۰ وزن اظهار داشت: برای نخستین بار در تاریخ کشتی کشور، در ۱۰ وزن موفق به کسب ۹ مدال شدیم؛ دستاوردی بی‌سابقه که رکورد قبلی خودمان را نیز شکست. سال گذشته ۸ مدال کسب کرده بودیم و امسال توانستیم از این رکورد عبور کنیم.

وی افزود: این موفقیت حاصل تلاش‌های فراوان در بخش‌های مختلف، از مربیان سازنده و فدراسیون کشتی تا مجموعه همکارانی است که در تأمین امکانات و پشتیبانی از تیم نقش داشتند. حمایت‌های لجستیکی فدراسیون در مسیر آماده‌سازی تیم بسیار مؤثر بود و بدون این همراهی‌ها، رسیدن به چنین نتیجه‌ای دشوار می‌شد.

رنگرز با اشاره به جایگاه هادی ساروی، کاپیتان تیم ملی، اظهار داشت: رسیدن کاپیتان تیم به رتبه هفتم نیز اتفاقی ارزشمند است و باید تلاش همه اعضای تیم را در کنار یکدیگر دید.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی با اشاره به دشواری‌ها و محدودیت‌های ماه‌های اخیر تصریح کرد: مجموعه کشتی فرنگی نشان داد که با وجود شرایط سخت و مشکلات، همچنان می‌توان با تکیه بر توان داخلی و حمایت‌های کشور به افتخارات بزرگ رسید. جوانان ما توانایی عبور از شرایط دشوار را دارند و باید با انگیزه و همدلی به خدمت مردم و کشور ادامه دهند.

رنگرز گفت: با همراهی همه مجموعه‌ها، تیم ملی کشتی فرنگی بتواند جایگاه خود را حفظ کند و در رقابت‌های آینده نیز برای دفاع از عنوان قهرمانی به میدان برود.