به گزارش خبرنگار مهر، جواد سلطانی کاظمی عصر امروز سه شنبه در ستاد تنظیم بازار خوزستان اظهار کرد: جلوگیری از صادرات برنج باعث کاهش قیمت این کالا می شود که کشاورز متضرر خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان عنوان کرد: برای قیمت‌گذاری برنج محلی یک فرمول دقیق نیاز است تا مردم و کشاورز ضرر و زیان نبینند.

وی با بیان اینکه استان‌های فارس و مناطق شمالی کشور خریدار برنج محلی خوزستان هستند، تصریح کرد: این تقاضا موجب فشار قیمتی دو چندان بر این محصول می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تاکید کرد: شفافیت در فرمول‌های تعیین قیمت و مدیریت ذخایر محصولات ضروری است؛ تاکنون اطلاعات دقیقی در خصوص اینکه محصولات کشاورزی بر چه اساس قیمت گذاری می شوند، در دسترس نبوده لذا باید فرمول تعیین قیمت کالا و معیار آن مشخص شود.

سلطانی کاظمی اظهار کرد: برخی استان‌ها با وجود عدم تولید برخی محصولات کشاورزی، نسبت به خوزستان به عنوان قطب صنعت کشاورزی نرخ‌های پایین‌تری دارند.

وی به آمار بالای تولید در بسیاری از محصولات اشاره و عنوان کرد: عدم ذخیره کافی کالای تولیدی بر قیمت گذاری تاثیرگذار است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با بیان اینکه چند روز گذشته در خصوص صادرات محصولات پیاز، سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی و افزایش قیمت این کالاها با چالش‌هایی مواجه بودیم، تصریح کرد: شب گذشته از صادرات این اقلام جلوگیری شد تا از افزایش بی‌رویه قیمت آن‌ها در بازار داخلی پیشگیری شود.

سلطانی کاظمی به صدور مجوزهای صادراتی اشاره کرد و افزود: برای ذرت علوفه‌ای با کشت ۶ هزار هکتاری و مرغ با دو هزار و ۵۰۰ تن مجوز صادرات از خوزستان گرفته شده تا به تولید کننده کمک شود.