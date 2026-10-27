به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر سه شنبه در بازدید میدانی از محدوده خیابان حافظ تا میدان انقلاب و همچنین چهارراه شهدا در پاسخ به درخواست‌های مردمی، در جریان مشکلات ترافیکی و سد معبر این محدوده‌ها قرار گرفت.

فرماندار بوشهر در جریان این بازدید که با همراهی اعضای شورای ترافیک شهرستان و مجموعه شهرداری بوشهر انجام شد، اظهار کرد:در پی درخواست‌های مردمی بازدید میدانی از محدوده خیابان حافظ تا میدان انقلاب و همچنین چهارراه شهدا انجام شد و دو موضوع اصلی ترافیک و سد معبر مورد بررسی قرار گرفت.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت سد معبر در این محدوده‌ها، افزود: در جریان این بازدید به برخی از مغازه‌دارانی که موازین مربوط به سد معبر را رعایت نکرده و محصولات خود را در فضای پیاده‌رو قرار داده بودند تذکرات لازم داده شد و مقرر گردید نسبت به اصلاح و آزادسازی پیاده‌رو اقدامات لازم انجام شود.

فرماندار بوشهر با اشاره به مشکلات ترافیکی محدوده میدان انقلاب، تصریح کرد: مقرر شد شهرداری نسبت به نصب تابلو و علائم ترافیکی در این محدوده اقدام کند و پلیس راهور نیز اعمال قانون لازم را انجام دهد.

فرماندار بوشهر در پایان با تأکید بر تداوم نظارت‌های میدانی، اعلام کرد: ساماندهی وضعیت ترافیک و سد معبر در این محدوده‌ها با همکاری شهرداری پلیس راهور و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط با جدیت دنبال خواهد شد و روند اجرای مصوبات به‌صورت مستمر پیگیری می‌شود تا شاهد بهبود وضعیت عبور و مرور و رضایت شهروندان باشیم.

این بازدید با هدف بررسی میدانی مشکلات ترافیکی و سد معبر در محدوده خیابان حافظ تا میدان انقلاب و چهارراه شهدا انجام و مقرر شد مصوبات این بازدید در جلسات آتی شورای ترافیک شهرستان پیگیری و اجرایی شود.