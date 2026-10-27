به گزارش خبرگزاری مهر، ضرورت آمادگی در برابر بارش‌های حدی، مدیریت روان‌آب‌ها و استفاده از ظرفیت سیلاب برای تقویت منابع آب در نشست تخصصی دانشگاه شیراز با محوریت پدیده ال‌نینو و احتمال تغییر الگوی بارش در استان فارس بررسی شد.

این نشست که عصر سه‌شنبه به همت بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط‌زیست دانشکده مهندسی و با همکاری پژوهشکده آب و محیط‌زیست دانشگاه شیراز برگزار شد و مدیران دستگاه‌های اجرایی، استادان دانشگاه، پژوهشگران و نمایندگان نهادها و صنایع در آن حضور داشتند.

بحران آب تنها ریشه اقلیمی ندارد

امین حق نگهدار رئیس پژوهشکده آب و محیط‌زیست دانشگاه شیراز در این نشست با اشاره به نقش عوامل اقلیمی و مدیریتی در بحران آب کشور، بر ضرورت استفاده از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها برای کاهش مخاطرات احتمالی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه پیامدهای ال‌نینو در مناطق مختلف یکسان نیست، اظهار کرد: تغییرات بارش به شدت پدیده، زمان وقوع آن و شرایط اقلیمی هر منطقه بستگی دارد و ارزیابی وضعیت فارس باید بر پایه پیش‌بینی‌های هواشناسی و ویژگی‌های محلی انجام شود.



حق نگهدار افزود: افزایش احتمالی بارش‌ها به معنای پایان بحران کم‌آبی نیست و در کنار آمادگی برای مقابله با سیلاب، باید مدیریت منابع آب، بهره‌برداری بهینه از بارندگی‌ها و تقویت زیرساخت‌های هدایت و ذخیره روان‌آب‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد.



رئیس پژوهشکده آب و محیط‌زیست دانشگاه شیراز، تعامل دانشگاه و دستگاه‌های اجرایی را زمینه‌ساز تصمیم‌گیری دقیق‌تر و کاهش آسیب‌پذیری استان در برابر مخاطرات اقلیمی دانست.

حفاظت از جان انسان‌ها در اولویت مدیریت سیلاب

ناصر طالب‌بیدختی، استاد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز و مدیر این نشست، با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی پیش، حین و پس از وقوع سیلاب، گفت: تخلیه به‌موقع مناطق پرخطر، اسکان اضطراری افراد در معرض خطر، آموزش عمومی و تقویت سامانه‌های هشدار سریع از مهم‌ترین اقدامات برای کاهش تلفات و خسارات هستند.

وی شناسایی مناطق آسیب‌پذیر، آماده‌سازی نیروهای امدادی و تدوین برنامه‌های مدیریت بحران را از الزامات مقابله با سیلاب برشمرد و افزود: مدیریت این پدیده باید علاوه بر حفاظت از جان و اموال مردم، پیامدهای زیست‌محیطی آن را نیز در بر گیرد.

این استاد دانشگاه با اشاره به ضرورت حفاظت از منابع آب و خاک، حیات وحش، زیستگاه‌های طبیعی و آثار تاریخی و مذهبی، بر مدیریت اصولی حوضه‌های آبخیز و بازسازی مناطق آسیب‌دیده پس از سیلاب تأکید کرد.

سیلاب؛ فرصتی برای احیای منابع آب



بیدختی با بیان اینکه سیلاب را نباید صرفاً یک تهدید دانست، گفت: با برنامه‌ریزی علمی و اجرای روش‌های اصولی آبخیزداری و آبخوان‌داری می‌توان از بخشی از ظرفیت سیلاب برای ذخیره آب پشت سدها، تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و احیای تالاب‌ها استفاده کرد.

وی تأکید کرد: تحقق این هدف مستلزم کاهش خسارات سیلاب، مدیریت صحیح روان‌آب‌ها و حفاظت از اکوسیستم‌های طبیعی و تنوع زیستی است.

در این نشست، نمایندگان استانداری فارس، شهرداری شیراز، شرکت آب و فاضلاب و اداره‌کل مدیریت بحران استان نیز حضور داشتند و دیدگاه‌ها، اقدامات انجام‌شده و نیازهای موجود برای مقابله با مخاطرات احتمالی بارش‌های شدید را مطرح کردند.