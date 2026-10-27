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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۲۱

مخبر: اقتدار فناورانه نخبگان ایران، دشمن را به استیصال کشانده است

مخبر: اقتدار فناورانه نخبگان ایران، دشمن را به استیصال کشانده است

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری نوشت: اقتدار و شگفتی‌سازی جمهوری اسلامی در اثر تفوق فناورانه، دشمن را در جنگ‌های اخیر به استیصال کشانده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی در تفقد و راهنمایی قشر نخبه کشور، محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری، با نگاهی به دستاوردهای ایران عزیز در سالیان گذشته و به‌ویژه ماه‌های اخیر در مسیر پیشرفت و دشمن‌شکنی، در صفحه شخصی خود نوشت: «اقتدار و شگفتی سازی جمهوری اسلامی در اثر تفوق فناورانه، دشمن را در جنگ های اخیر به استیصال کشانده.

توسعه «جغرافیای نخبگانی» که در پیام اخیر رهبری معظم انقلاب مطرح شد، موتور محرک پیشرفت بومی کشور است که قطعا امید، پویایی و آینده داری را برای ایران_قوی محقق خواهد کرد.»

کد مطلب 6991936
زهرا علیدادی

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