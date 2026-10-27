علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: بر اساس بررسی داده‌های هواشناسی، از امروز تا اواسط وقت فردا، چهارشنبه، پدیده قابل ملاحظه‌ای در جو استان پیش‌بینی نمی‌شود.

وی افزود: پس از این مدت، از اواخر وقت چهارشنبه موجی ناپایدار از جو منطقه عبور می‌کند که فعالیت آن تا روز شنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: با ورود این موج، دمای هوا به‌طور نسبی کاهش می‌یابد و بارندگی به‌صورت متناوب در سطح استان رخ خواهد داد.

زورآوند خاطرنشان کرد: بارش‌ها در این مدت با وزش باد و وقوع رعدوبرق همراه است و شرایط جوی استان تحت تأثیر فعالیت این موج ناپایدار قرار می‌گیرد.