به گزارش خبرنگار مهر، جمشید بنی‌فری عصر امروز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: با هدف توسعه تجارت محصولات کشاورزی و بررسی موانع و مشکلات تبادلات گمرکی، ابعاد مختلف صادرات و واردات در شهرستان‌های مرزی مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا، مدیران شهرستان‌ها، رؤسای اتاق‌های بازرگانی و اتاق اصناف، مشکلات و موانع اجرایی موجود در حوزه تبادلات تجاری را مطرح و بررسی کردند.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به حضور نمایندگان اداره‌کل دامپزشکی و مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌های اهواز، خرمشهر و آبادان تصریح کرد: بررسی ظرفیت‌های صادراتی با مشارکت نهادهای ذی‌ربط، گامی مهم در جهت تسهیل فرآیند تجارت است.

بنی‌فری در پایان افزود: پیشنهادها و نظرات مطرح‌شده برای اجرای عملیاتی و پیگیری جمع‌بندی به دستور مقامات ذی‌ربط ارجاع شد تا با هدف تسهیل فرآیند صادرات و تقویت تجارت محصولات کشاورزی استان، اقدامات لازم صورت گیرد.