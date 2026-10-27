به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی فارس با صدور هشدار سطح زرد شماره ۴۰، از فعالیت سامانه ناپایدار جوی همراه با رعدوبرق، وزش باد و بارش‌های پراکنده در برخی مناطق استان تا اواخر وقت پنج‌شنبه خبر داد.

در این راستا فعالیت این سامانه از بعدازظهر سه‌شنبه پنجم آبان آغاز می‌شود و تا اواخر وقت پنج‌شنبه هفتم آبان ادامه خواهد داشت؛ پدیده‌های جوی نیز بیشتر در ساعات بعدازظهر و شب رخ می‌دهند.

بر اساس این هشدار، روز سه‌شنبه مناطق مرکزی و غربی استان، روز چهارشنبه جنوب شرق فارس به‌ویژه شرق شهرستان‌های لار و داراب و روز پنج‌شنبه مناطق جنوب شرق و نیمه شمالی استان، به‌ویژه شهرستان‌های آباده و اقلید، تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند.

هواشناسی فارس همچنین برخورد صاعقه و لغزندگی جاده‌ها را از پیامدهای احتمالی این ناپایداری جوی اعلام کرده است.

در اطلاعیه شهروندان خواسته شده است از تردد و اتراق در بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و هنگام چرای دام نیز احتیاط لازم را داشته باشند.

همچنین بر اساس این اطلاعیه، فعالیت سامانه در همه مناطق استان یکسان و گسترده نخواهد بود و بارش‌ها و ناپایداری‌های جوی به‌صورت محدود و نقطه‌ای در برخی شهرستان‌ها رخ می‌دهد.