به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، غلامرضا امیرخانی، رئیس کتابخانه ملی ایران، در رویداد «ایران کهن» که در موزه بانک ملی برگزار شد، با اشاره به پیشینه و ظرفیت‌های چاپخانه بانک ملی، این مجموعه را از مراکز اثرگذار در تاریخ چاپ ایران دانست و بر نقش آن در انتشار آثار علمی، پژوهشی و نفیس تأکید کرد.

وی با اشاره به برخی از آثار شاخص منتشرشده در چاپخانه بانک ملی اظهار کرد: از جمله این آثار می‌توان به کتاب دو جلدی «بحث در آرا و احوال حافظ» اثر زنده‌یاد دکتر قاسم غنی اشاره کرد؛ اثری عالمانه و محققانه که از جمله پژوهش‌های مهم در حوزه حافظ‌شناسی به شمار می‌رود.

امیرخانی همچنین به انتشار سالنامه‌های بانک ملی اشاره کرد و گفت: این سالنامه‌ها که به‌صورت سالانه و در قالب تقویم منتشر می‌شدند، امروز نیز از جنبه‌های تاریخی و پژوهشی اهمیت دارند. نمونه‌هایی از این سالنامه‌ها، به‌ویژه نسخه‌های مربوط به دهه ۱۳۲۰، در آرشیوها موجود است و بررسی آن‌ها می‌تواند اطلاعات ارزشمندی درباره تاریخ فرهنگی و اجتماعی ایران در اختیار پژوهشگران قرار دهد.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با اشاره به استفاده برخی از بزرگان و شخصیت‌های فرهنگی از تقویم‌های جیبی بانک ملی برای ثبت یادداشت‌های روزانه، این اسناد را بخشی از میراث مکتوب کشور دانست که ظرفیت بررسی و مطالعه بیشتری دارند.

امیرخانی به تجربه‌های چاپخانه بانک ملی در زمینه تولید کتاب‌های خاص و نفیس پرداخت و با اشاره به کتاب‌های پاپ‌آپ توضیح داد: در این نوع کتاب‌ها، تصاویر بناها، شخصیت‌ها یا عناصر داستانی هنگام باز شدن صفحات به‌صورت برجسته و سه‌بعدی نمایان می‌شوند. تولید این آثار به مهارت فنی و دقت بالایی نیاز دارد و چاپخانه بانک ملی از پیشگامان این حوزه در ایران بوده است.

وی با اشاره به تحولات صنعت نشر در عصر گسترش فضای مجازی افزود: تغییر الگوهای مطالعه و استفاده از محتوای دیجیتال، چالشی جهانی برای صنعت چاپ و نشر است. در برخی حوزه‌ها، از جمله کتاب‌های مرجع، فرهنگ‌نامه‌ها و دانشنامه‌ها، استفاده از نسخه‌های چاپی کاهش یافته است؛ بااین‌حال، کتاب‌های چاپی همچنان در حوزه‌هایی مانند ادبیات، تاریخ، فلسفه و رمان جایگاه خود را حفظ کرده‌اند.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در ادامه، کتاب‌های نفیس و آثار هنری را از جمله حوزه‌هایی دانست که همچنان ظرفیت قابل‌توجهی برای عرضه در قالب چاپی دارند و تأکید کرد: کیفیت تولید، ظرافت‌های هنری و ارزش ماندگار این آثار، جایگاه ویژه‌ای برای آن‌ها در میان علاقه‌مندان به کتاب ایجاد می‌کند.

وی همچنین با اشاره به فعالیت‌های جاری چاپخانه بانک ملی و اقدامات انجام‌شده در دوره مدیریت مهندس عارف‌نیا، بر اهمیت تداوم تجربه‌های ارزشمند این مجموعه در حوزه چاپ و نشر تأکید کرد.

رویداد «ایران » در موزه بانک ملی، فرصتی برای معرفی بخشی از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و هنری این مجموعه و بازخوانی نقش چاپخانه بانک ملی در حفظ و انتشار میراث مکتوب ایران بود.