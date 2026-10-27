به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس عصر سه‌شنبه در جریان بازدید از اداره‌کل گمرک و زیرساخت‌های لجستیکی گمرک این شهرستان، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خوشبختانه مرز آستارا در حوزه‌های صادرات، واردات و ترانزیت فعال است و روند مبادلات تجاری در این گذرگاه مرزی جریان مطلوبی دارد.



وی با اشاره به حجم تردد کامیون‌ها از این مرز افزود: در حال حاضر روزانه حدود ۴۰۰ دستگاه کامیون حامل کالاهای کشاورزی و صنعتی از مرز آستارا تردد می‌کنند، اما ظرفیت واقعی این مرز و شهرستان آستارا بسیار بیش از میزان کنونی است.



استاندار گیلان با بیان اینکه چهار مجموعه مهم حمل‌ونقل کشور در آستارا حضور دارند، ادامه داد: سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی و راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در این شهرستان مستقر هستند و همین موضوع جایگاه ویژه آستارا را در حوزه لجستیک و ترانزیت کشور نشان می‌دهد.



حق‌شناس یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود را برخی مشکلات نرم‌افزاری و سامانه‌ای عنوان کرد و گفت: بخشی از مسائل موجود به فرآیندهای سامانه‌ای مربوط می‌شود که باید اصلاح و تسهیل شوند تا روند ورود و خروج کامیون‌ها با سرعت بیشتری انجام گیرد و زمان توقف در مرز کاهش یابد.



وی همچنین به برخی نیازهای زیرساختی اشاره کرد و افزود: خیابان مرزداران منتهی به مرز آستارا نیازمند بازسازی است و انتظار می‌رود سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و پیمانکار مربوطه هرچه سریع‌تر اجرای این پروژه را در دستور کار قرار دهند.



استاندار گیلان از اتخاذ تصمیمات جدید برای کاهش بار ترافیکی در محدوده مرز خبر داد و تصریح کرد: مقرر شد کامیون‌هایی که نیازمند عملیات ترانشیپمنت هستند، به داخل سایت بندر هدایت شوند تا عملیات مربوطه در آن محل انجام شود که این اقدام نقش مؤثری در کاهش ترافیک و تسهیل تردد خواهد داشت.



حق‌شناس با اشاره به ضرورت جلوگیری از ماندگاری طولانی کامیون‌ها در پایانه مرزی اظهار کرد: کامیون‌هایی که از آن سوی مرز وارد آستارا می‌شوند، در صورت بارگیری باید در مدت تعیین‌شده نسبت به تخلیه کالا اقدام کنند و در غیر این صورت، صاحبان کالا گمرک دیگری را برای انجام تشریفات انتخاب خواهند کرد تا از ایجاد تراکم و ترافیک در محوطه گمرک و پایانه جلوگیری شود.



وی در بخش دیگری از سخنان خود به رایزنی‌های اخیر با مقامات جمهوری آذربایجان اشاره کرد و گفت: هفته گذشته به همراه وزیر کشور دیدارهایی با وزیر کشور جمهوری آذربایجان و دیگر مسئولان این کشور انجام شد که در این نشست‌ها طرف آذربایجانی نیز بر همکاری حداکثری برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های مرز زمینی و ریلی آستارا تأکید کرد.



استاندار گیلان ابراز امیدواری کرد با گسترش همکاری‌های دو کشور و رفع موانع اجرایی، زمینه استفاده کامل از ظرفیت‌های لجستیکی و ترانزیتی آستارا فراهم شده و این شهرستان بیش از گذشته به یکی از کانون‌های اصلی تجارت و ترانزیت منطقه تبدیل شود.