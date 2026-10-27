نظارت قضایی و صیانت از حقوق عامه در پاوه تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام امیرخانی، عصر سه‌شنبه در جریان سفر به شهرستان پاوه، از بخش‌های مختلف حوزه قضایی این شهرستان بازدید کرد و در چارچوب ماده ۲۸، عملکرد شعب، روند رسیدگی به پرونده‌ها و مشکلات قضات و کارکنان اداری را مورد بررسی قرار داد.

وی در این بازدید که با همراهی جمعی از معاونان قضایی و مسئولان دادگستری استان انجام شد، ضمن گفتگو با قضات و کارکنان و بررسی دیدگاه‌ها و مطالبات آنان، بر شناسایی موانع خدمت‌رسانی و پیگیری راهکارهای عملی برای رفع مشکلات تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به ضرورت برنامه‌محوری در مدیریت قضایی اظهار کرد: عملکرد حوزه‌های قضایی بر اساس شاخص‌های مشخص، برنامه‌های عملیاتی و نتایج قابل ارزیابی سنجیده می‌شود و لازم است مجموعه‌ها با پایش مستمر عملکرد خود، برای ارتقای شاخص‌ها و بهبود کیفیت خدمات تلاش کنند.

امیرخانی افزود: برخورداری از نیروهای انسانی متعهد و توانمند، ظرفیت مناسبی برای ارتقای عملکرد دستگاه قضایی استان ایجاد کرده است و با برنامه‌ریزی دقیق، نظارت مستمر و استفاده مطلوب از امکانات موجود می‌توان ضمن حفظ کیفیت رسیدگی‌ها، اطاله دادرسی را کاهش داد و رضایتمندی مردم را افزایش داد.

وی کمبود نیروی انسانی در برخی بخش‌ها و ضرورت بازنگری در ساختار تشکیلاتی حوزه قضایی پاوه را از موضوعات مهم قابل پیگیری دانست و تصریح کرد: تأمین نیروی قضایی، نحوه توزیع مسئولیت‌ها، تقویت شعب و بررسی نیازهای بخش‌های حقوقی، کیفری و صلح باید با همکاری معاونت‌های مرتبط و متناسب با حجم پرونده‌های ورودی و نیازهای واقعی منطقه دنبال شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه رسیدگی به مشکلات همکاران قضایی و اداری را از مسئولیت‌های مدیریتی دستگاه قضایی برشمرد و خاطرنشان کرد: مسائل مطرح‌شده در این بازدید در چارچوب ضوابط و امکانات موجود از مسیرهای قانونی پیگیری خواهد شد تا شرایط مناسب‌تری برای انجام وظایف و خدمت‌رسانی به مردم فراهم شود.

امیرخانی با اشاره به موقعیت مرزی پاوه، تقویت نظارت قضایی بر مسائل مرتبط با نظم عمومی و حقوق عامه را ضروری دانست و گفت: شرایط خاص مناطق مرزی ایجاب می‌کند دادستان و رئیس حوزه قضایی حضوری فعال و مؤثر در پیگیری مشکلات مردم و موضوعات مرتبط با امنیت و نظم عمومی داشته باشند.

وی مقابله قانونی با قاچاق، بررسی مسائل بازارچه‌های مرزی و گمرک، نظارت بر موضوعات مربوط به ورود سلاح و مهمات و پیگیری آسیب‌های اجتماعی را از جمله محورهای مهم نظارت قضایی در این شهرستان عنوان کرد و بر هماهنگی دستگاه‌های مسئول در این زمینه تأکید داشت.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه همچنین خواستار مشارکت مؤثر مسئولان قضایی در جلسات شورای تأمین، تعامل مستمر با دستگاه‌های اجرایی و انتظامی و پیگیری مسائل امنیتی و حفاظتی مجموعه قضایی پاوه شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و جلوگیری از انباشت پرونده‌ها اظهار کرد: مدیریت صحیح فرایند رسیدگی و انجام تحقیقات دقیق و مؤثر از مراحل ابتدایی تشکیل پرونده، نقش مهمی در تسریع رسیدگی‌ها و صدور تصمیمات مستند و متقن دارد.

امیرخانی افزود: نحوه مواجهه اولیه با اصحاب پرونده و اخذ اظهارات شاکیان، متهمان و دیگر افراد مرتبط، بر کیفیت رسیدگی تأثیرگذار است و انجام تحقیقات جامع در ابتدای فرایند می‌تواند از تکرار اقدامات و طولانی‌شدن روند رسیدگی جلوگیری کند.

وی در پایان بر توسعه دادرسی الکترونیک، کاهش استفاده از کاغذ در فرایندهای قضایی و رفع نیازهای زیرساختی و تجهیزاتی حوزه قضایی پاوه تأکید کرد و خواستار استفاده حداکثری از ظرفیت سامانه‌های الکترونیک برای بهبود کیفیت و سرعت ارائه خدمات قضایی شد.