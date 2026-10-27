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۵ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۰۶

ترامپ برای پذیرش نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره شرط گذاشت

ترامپ برای پذیرش نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره شرط گذاشت

رئیس جمهور آمریکا در آستانه انتخابات میان دوره‌ای کنگره در این کشور ادعا کرد: به نتایج انتخابات احترام خواهم گذاشت، مشروط بر اینکه رأی‌گیری عادلانه باشد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز سه شنبه در سخنانی در تلاش برای تأثیرگذاری بر وضعیت نامطلوب جمهوریخواهان در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا بازهم وعده داد: قیمت نفت به‌زودی به‌شدت کاهش خواهد یافت!

رئیس جمهور آمریکا مدعی شد: من به نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای احترام خواهم گذاشت، مشروط بر اینکه رأی‌گیری عادلانه باشد! اگر دموکرات‌ ها کنترل مجلس نمایندگان را به دست بگیرند، ما راهی برای همکاری با آن‌ ها پیدا خواهیم کرد.

دونالد ترامپ در خصوص تجاوز به خاک ونزوئلا و ربایش رئیس جمهور منتخب این کشور ادعا کرد: ما ونزوئلا را بسیار موفقیت‌ آمیز تحت کنترل خود درآوردیم و آن‌ ها به عنوان هدیه، یک محموله شامل یک میلیون بشکه نفت برایم فرستادند!

کد مطلب 6991958

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