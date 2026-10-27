به گزارش خبرنگار مهر، صباح عباسی عصر سه شنبه در آیین اختتامیه جشنواره فرهنگی و رسانه‌ای «ای تازه‌نفس» و رونمایی از سه کتاب در حوزه آسیب‌های اجتماعی گفت: درمان‌های شناختی از شیوه‌های مؤثر بازتوانی است و هنر می‌تواند در این فرایند به‌عنوان ابزاری کارآمد به کار گرفته شود.

وی افزود: ادبیات و داستان‌گویی می‌توانند افراد را با پیامدهای اعتیاد آشنا کنند. همچنین هنرهای تجسمی و محیطی، از جمله گرافیک، نقاشی و هنرهای خیابانی، ظرفیت انتقال پیام‌های پیشگیرانه به جامعه را دارند.

عباسی با اشاره به چالش معتادان متجاهر در ایلام، بر استفاده از هنر محیطی و معماری برای بهسازی کانون‌های جرم‌خیز و تقویت نظارت اجتماعی تأکید کرد.

وی از رسانه‌ها و هنرمندان خواست آسیب‌های اجتماعی را در تولیدات فرهنگی خود در اولویت قرار دهند و گفت: سه کتاب رونمایی‌شده در این مراسم با بهره‌گیری از هنر، ادبیات و پژوهش به آگاه‌سازی جامعه درباره آسیب‌های اجتماعی می‌پردازند.