کریمی: ۲ نفر در پرونده حادثه حفاری فاضلاب کرمانشاه بازداشت شدند

حمیدرضا کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیگیری قضایی حادثه ناشی از عملیات حفاری خطوط فاضلاب در کرمانشاه اظهار کرد: در پی این حادثه که بر اثر رعایت نکردن الزامات ایمنی و آسیب به خطوط گازرسانی رخ داد، اقدامات قانونی برای شناسایی عوامل دخیل و بررسی ابعاد ماجرا در دستور کار قرار گرفت.
وی با بیان اینکه این حادثه به جانباختن چهار شهروند و مصدومیت ۱۰ نفر دیگر منجر شد، افزود: بررسیهای اولیه و شناسایی افراد مرتبط با حادثه انجام شده و تاکنون ۲ نفر از افرادی که نقش مستقیم در وقوع آن داشتهاند، بازداشت شدهاند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه با تأکید بر ضرورت بررسی همهجانبه پرونده تصریح کرد: رسیدگی قضایی تنها به بازداشت افراد متوقف نمیشود و ابعاد مختلف حادثه، از جمله قصور احتمالی در نظارت، رعایت نکردن دستورالعملهای ایمنی از سوی پیمانکاران و کوتاهی در مراحل اجرایی پروژه، بهدقت بررسی خواهد شد.
کریمی خاطرنشان کرد: باید مشخص شود چه عواملی موجب آسیب به زیرساختهای حیاتی گازرسانی و به خطر افتادن جان شهروندان شده است تا مسئولیت هر یک از افراد و مجموعههای دخیل در این حادثه بر اساس نتایج بررسیها تعیین شود.
وی با تأکید بر برخورد قانونی با مقصران احتمالی گفت: افرادی که بر اساس تحقیقات، سهلانگاری یا انجام ندادن وظایف نظارتی آنان در وقوع حادثه محرز شود، با مسئولیتهای کیفری و مدنی متناسب با نقش خود مواجه خواهند شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه در پایان با اشاره به ضرورت صیانت از حقوق خانوادههای جانباختگان و مصدومان تأکید کرد: دستگاه قضایی با جدیت موضوع را دنبال میکند تا ضمن احقاق حقوق آسیبدیدگان، با تمامی افرادی که مسئولیت آنان در وقوع این حادثه اثبات شود، مطابق قانون برخورد شود.
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