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۵ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۳۴

استاندار بوشهر: اعتبارات ملی متناسب با سهم استان در اقتصاد اختصاص یابد

استاندار بوشهر: اعتبارات ملی متناسب با سهم استان در اقتصاد اختصاص یابد

بوشهر- استاندار بوشهر با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به سهم استان بوشهر در تولید ناخالص داخلی کشور، خواستار تسریع در تخصیص اعتبارات برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و طرح‌های اولویت‌دار استان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در دیدار با محمد قاسمی معاون هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت و حمید امانی همدانی معاون تولیدی، فنی و زیربنایی سازمان برنامه و بودجه کشور و مدیران و روسای زیرمجموعه به بیان مهم‌ترین و اولویت‌دارترین مطالبات بودجه‌ای استان پرداخت و بر لزوم تسریع در تزریق اعتبارات به پروژه‌های شاخص استان تاکید کرد.

استاندار بوشهر با اشاره به نقش و سهم مهم استان بوشهر در تولید ناخالص داخلی کشور تصریح کرد: مردم استان بوشهر توقع و انتظار دارند، در تصویب اعتبارات و تخصیص آن توجه ویژه‌ای به استان صورت گرفته تا از سنواتی شدن طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام جلوگیری شود.

روش تامین مالی طرح‌های مهم و اولویت‌دار استان مانند شبکه بزرگراهی بالاخص تکمیل بزرگراه‌های کنارتخته به دالکی و جم به فیروزآباد، همچنین سد دالکی و بیمارستان‌های مادر و کودک بوشهر و ۱۷ شهریور برازجان و تکمیل مدارس نیمه تمام استان نیز از مهم‌ترین محورهای مذاکرات و پیگیری‌های دکتر زارع در این نشست بود.

پیگیری تخصیص اعتبارات طرح‌های مصوب رئیس جمهور به استان و همچنین اجرای قانون مبادلات مرزی نیز از محورهای مهم این دیدار بود که توسط استاندار مطرح شد.

معاونین سازمان برنامه و بودجه کشور نیز ضمن تقدیر از تلاش‌ها و پیگیری‌های دکتر زارع، برای انجام مطالبات و درخواست‌های استاندار بوشهر قول مساعد دادند.

کد مطلب 6991965

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