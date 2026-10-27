به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام امیرخانی، عصر سه‌شنبه در جریان سفر به شهرستان پاوه با حضور در دفتر امام جمعه این شهرستان با ماموستا ملا قادر قادری، نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه پاوه، دیدار کرد و ظرفیت‌های علمای دینی در تقویت همبستگی اجتماعی را مورد تأکید قرار داد.

حجت‌الاسلام امیرخانی در این دیدار با اشاره به جایگاه اجتماعی و دینی ماموستا قادری اظهار کرد: ایشان شخصیتی فرهیخته و مورد اعتماد مردم است که حضور و سخنانش برای مردم، نیروهای انقلابی و مجموعه‌های خدمتگزار نظام مایه دلگرمی است.

وی با تأکید بر نقش امام جمعه پاوه در ایجاد همدلی و انسجام منطقه‌ای افزود: ماموستا قادری شناسنامه وحدت و انسجام در غرب کشور است و تلاش‌های وی در مسیر خدمت به مردم و حفظ همبستگی اجتماعی شایسته قدردانی است.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه اعتماد مسئولان به شخصیت‌های دینی و مردمی را نتیجه سال‌ها صداقت و همراهی با مردم دانست و تصریح کرد: گفتار و عملکرد ماموستا قادری در مسیر تقویت وحدت و سرمایه اجتماعی، جایگاه ویژه‌ای در میان مسئولان دارد.

حجت‌الاسلام امیرخانی با اشاره به ظرفیت علمی، معنوی و اجتماعی علمای دینی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان از همراهی و رهنمودهای شخصیت‌هایی همچون امام جمعه پاوه بهره می‌برد و تعامل با این ظرفیت‌ها می‌تواند به انجام دقیق‌تر و باکیفیت‌تر مسئولیت‌های قضایی و خدمت‌رسانی بهتر به مردم کمک کند.

وی همچنین از تلاش‌های رئیس دادگستری، دادستان و مجموعه قضایی شهرستان پاوه و نیز دادستان مرکز استان و اعضای شورای معاونان دادگستری کل استان قدردانی کرد و گفت: همدلی میان مسئولان و استفاده از ظرفیت‌های ارزشمند منطقه، زمینه‌ساز پیشبرد بهتر امور و انجام وظایف قانونی با سرعت و دقت بیشتر است.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه تأکید کرد: تقویت ارتباط با علما و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دینی و اجتماعی برای افزایش اعتماد عمومی، از اولویت‌های دستگاه قضایی استان است و استمرار این تعاملات می‌تواند به خدمت‌رسانی مؤثرتر به مردم پاوه و دیگر مناطق استان منجر شود.

ماموستا ملا قادر قادری، نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه پاوه نیز در این دیدار به تشریح ظرفیت‌های فرهنگی، دینی و اجتماعی منطقه پرداخت و با اشاره به جایگاه مساجد و روحانیت، بر ضرورت ارتباط مستمر با مردم و توجه به نیازهای اجتماعی تأکید کرد.

وی همچنین تعامل و هماهنگی میان مسئولان، علما و دستگاه‌های اجرایی و انتظامی را در مدیریت مسائل اجتماعی، پیشگیری از تنش‌ها و حفظ آرامش عمومی مؤثر دانست.

این دیدار با هدف گسترش تعامل میان دستگاه قضایی و علمای دینی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی شهرستان پاوه برای تقویت انسجام و ارتقای خدمت‌رسانی به مردم انجام شد.