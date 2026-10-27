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۵ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۰۴

حجت‌الاسلام امیرخانی:ماموستا قادری شناسنامه وحدت و انسجام غرب کشور است

حجت‌الاسلام امیرخانی:ماموستا قادری شناسنامه وحدت و انسجام غرب کشور است

کرمانشاه - رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در دیدار با امام جمعه پاوه، از نقش اثرگذار ماموستا ملا قادر قادری در تقویت وحدت، انسجام اجتماعی و حفظ آرامش منطقه قدردانی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام امیرخانی، عصر سه‌شنبه در جریان سفر به شهرستان پاوه با حضور در دفتر امام جمعه این شهرستان با ماموستا ملا قادر قادری، نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه پاوه، دیدار کرد و ظرفیت‌های علمای دینی در تقویت همبستگی اجتماعی را مورد تأکید قرار داد.

حجت‌الاسلام امیرخانی در این دیدار با اشاره به جایگاه اجتماعی و دینی ماموستا قادری اظهار کرد: ایشان شخصیتی فرهیخته و مورد اعتماد مردم است که حضور و سخنانش برای مردم، نیروهای انقلابی و مجموعه‌های خدمتگزار نظام مایه دلگرمی است.

وی با تأکید بر نقش امام جمعه پاوه در ایجاد همدلی و انسجام منطقه‌ای افزود: ماموستا قادری شناسنامه وحدت و انسجام در غرب کشور است و تلاش‌های وی در مسیر خدمت به مردم و حفظ همبستگی اجتماعی شایسته قدردانی است.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه اعتماد مسئولان به شخصیت‌های دینی و مردمی را نتیجه سال‌ها صداقت و همراهی با مردم دانست و تصریح کرد: گفتار و عملکرد ماموستا قادری در مسیر تقویت وحدت و سرمایه اجتماعی، جایگاه ویژه‌ای در میان مسئولان دارد.

حجت‌الاسلام امیرخانی با اشاره به ظرفیت علمی، معنوی و اجتماعی علمای دینی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان از همراهی و رهنمودهای شخصیت‌هایی همچون امام جمعه پاوه بهره می‌برد و تعامل با این ظرفیت‌ها می‌تواند به انجام دقیق‌تر و باکیفیت‌تر مسئولیت‌های قضایی و خدمت‌رسانی بهتر به مردم کمک کند.

وی همچنین از تلاش‌های رئیس دادگستری، دادستان و مجموعه قضایی شهرستان پاوه و نیز دادستان مرکز استان و اعضای شورای معاونان دادگستری کل استان قدردانی کرد و گفت: همدلی میان مسئولان و استفاده از ظرفیت‌های ارزشمند منطقه، زمینه‌ساز پیشبرد بهتر امور و انجام وظایف قانونی با سرعت و دقت بیشتر است.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه تأکید کرد: تقویت ارتباط با علما و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دینی و اجتماعی برای افزایش اعتماد عمومی، از اولویت‌های دستگاه قضایی استان است و استمرار این تعاملات می‌تواند به خدمت‌رسانی مؤثرتر به مردم پاوه و دیگر مناطق استان منجر شود.

ماموستا ملا قادر قادری، نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه پاوه نیز در این دیدار به تشریح ظرفیت‌های فرهنگی، دینی و اجتماعی منطقه پرداخت و با اشاره به جایگاه مساجد و روحانیت، بر ضرورت ارتباط مستمر با مردم و توجه به نیازهای اجتماعی تأکید کرد.

وی همچنین تعامل و هماهنگی میان مسئولان، علما و دستگاه‌های اجرایی و انتظامی را در مدیریت مسائل اجتماعی، پیشگیری از تنش‌ها و حفظ آرامش عمومی مؤثر دانست.

این دیدار با هدف گسترش تعامل میان دستگاه قضایی و علمای دینی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی شهرستان پاوه برای تقویت انسجام و ارتقای خدمت‌رسانی به مردم انجام شد.

کد مطلب 6991968

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